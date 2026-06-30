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Inditex dona 13 millones a Acnur para mejorar la seguridad en los campos de refugiados de Bangladesh

El acuerdo, vigente hasta 2028, también incluye la donación de 7,5 millones de prendas de ropa y calzado para personas refugiadas en Uganda y Chad

Imágenes de la firma del acuerdo entre el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih y el presidente del Comité español de ACNUR, José María Gil-Robles.

Imágenes de la firma del acuerdo entre el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, Barham Salih y el presidente del Comité español de ACNUR, José María Gil-Robles. / Domo Fotografia SL

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RAC

A Coruña

Inditex y Acnur han renovado su alianza estratégica para seguir apoyando a personas refugiadas y desplazadas en distintas partes del mundo. El nuevo acuerdo, firmado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Berham Salih, y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, estará vigente hasta 2028.

La multinacional con sede en Arteixo, que también ha apoyado a Cruz Roja por los terremotos en Venezuela, destinará 13 millones de euros entre 2026 y 2028 a mejorar las condiciones de vida de cerca de 1,2 millones de personas refugiadas rohingya en Cox´s Bazar, en Bangladesh, uno de los mayores campos refugiados del mundo y también uno de los más expuestos a los riesgos climáticos.

Reforzar la seguridad

El proyecto busca reforzar la seguridad de las comunidades, apoyar su reubicación en zonas de menor riesgo y mejorar infraestructuras básicas. También incluye medidas de adaptación frente a inundaciones, deslizamientos de tierra, olas de calor y tormetas, fenómenos cada vez más frecuentes en la zona.

"Esta alianza demuestra el papel fundamental que puede desempeñar el sector privado al apoyar a las personas refugiadas y a las comunidades que las acogen", señaló Salih.

Donación de ropa y calzado

Además del proyecto en Bagladesh, Inditex donará durante los próximos tres años 7,5 millones de prendas de ropa y calzado, que se distribuirán entre personas refugiadas en países como Uganda y Chad. La compañía aportará también dos millones de euros para cubrir los costes logísticos.

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García Maceiras destacó que la colaboración forma parte de la estrategia de inversión en la comunidad del grupo. "Mantener este compromiso y seguir contribuyendo a esta causa es una fuente de inspiración para todas las personas que formamos parte de Inditex", afirmó

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