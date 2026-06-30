Inditex dona 13 millones a Acnur para mejorar la seguridad en los campos de refugiados de Bangladesh

Inditex y Acnur han renovado su alianza estratégica para seguir apoyando a personas refugiadas y desplazadas en distintas partes del mundo. El nuevo acuerdo, firmado por el alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, Berham Salih, y el consejero delegado de Inditex, Óscar García Maceiras, estará vigente hasta 2028.

La multinacional con sede en Arteixo, que también ha apoyado a Cruz Roja por los terremotos en Venezuela, destinará 13 millones de euros entre 2026 y 2028 a mejorar las condiciones de vida de cerca de 1,2 millones de personas refugiadas rohingya en Cox´s Bazar, en Bangladesh, uno de los mayores campos refugiados del mundo y también uno de los más expuestos a los riesgos climáticos.

Reforzar la seguridad

El proyecto busca reforzar la seguridad de las comunidades, apoyar su reubicación en zonas de menor riesgo y mejorar infraestructuras básicas. También incluye medidas de adaptación frente a inundaciones, deslizamientos de tierra, olas de calor y tormetas, fenómenos cada vez más frecuentes en la zona.

"Esta alianza demuestra el papel fundamental que puede desempeñar el sector privado al apoyar a las personas refugiadas y a las comunidades que las acogen", señaló Salih.

Donación de ropa y calzado

Además del proyecto en Bagladesh, Inditex donará durante los próximos tres años 7,5 millones de prendas de ropa y calzado, que se distribuirán entre personas refugiadas en países como Uganda y Chad. La compañía aportará también dos millones de euros para cubrir los costes logísticos.

García Maceiras destacó que la colaboración forma parte de la estrategia de inversión en la comunidad del grupo. "Mantener este compromiso y seguir contribuyendo a esta causa es una fuente de inspiración para todas las personas que formamos parte de Inditex", afirmó