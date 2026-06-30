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¿Qué hacer este martes 30 de junio en A Coruña? Te proponemos nueve planes

Charlas, presentaciones, conciertos, proyecciones... mucho que hacer este último día de mes en la ciudad

Curtis Harding, que esta noche actúa en la sala INN

Curtis Harding, que esta noche actúa en la sala INN / Matt Correia

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RAC

A Coruña

Homenaje poético a José Suárez

19.30 horas | El recital contará con Eva Veiga, Miguel Anxo Fernán Vello, Emma Pedreira, Xulio López, Teresa Ramiro, Xosé Iglesias y Antón Reixa.

Academia Galega Belas Artes

Charla sobre contaminación lumínica

19.00 horas | Con el lema Encontro da Noite, la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío organiza una jornada divulgativa sobre contaminación luminosa.

Filmoteca de Galicia

Concierto de Curtis Harding en la sala INN

21.00 horas | Cantante y multiinstrumentista cuya música nace de una profunda necesidad de conexión humana y expresión emocional.

Sala INN

Fin de curso de Yamaha Music School

17.30 horas | Alumnos y alumnas de Yamaha Music School hacen actuaciones para despedir el curso. Hay entradas por 2,5 euros.

Fórum Metropolitano

Último homenaje de las Meigas

19.30 horas | La comitiva de las Meigas 2026 parte desde los Cantones para celebrar el tradicional Homenaje a la Bandera.

Desde los Cantones a la Avenida do Porto

Conferencia del arquitecto chino Pengju Zhang

19.00 horas | La charla recibe el título de Arquitectura enraizada na terra: construír desde o lugar. La entrada es gratuita.

COAG A Coruña

Proyección de ‘1846. Revolución Galega’

19.00 horas | Documental que apuesta por una combinación de animación tradicional para las recreaciones históricas y un gran trabajo de investigación.

Fórum Metropolitano

Presentación de ‘El libro de mi vida’

18.00 horas | Galzheimer Care presenta El libro de mi vida, una herramienta terapéutica para preservar la identidad y la comunicación en la demencia.

Espacio Es Bien

Último día de la muestra de Julio Pereira

Desde las 8.00 horas | Última jornada para ver las obras del artista Julio Pereira en El Olivo en la Muestra de Arte. Se inauguró en mayo.

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