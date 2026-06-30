Agenda de ocio
¿Qué hacer este martes 30 de junio en A Coruña? Te proponemos nueve planes
Charlas, presentaciones, conciertos, proyecciones... mucho que hacer este último día de mes en la ciudad
Homenaje poético a José Suárez
19.30 horas | El recital contará con Eva Veiga, Miguel Anxo Fernán Vello, Emma Pedreira, Xulio López, Teresa Ramiro, Xosé Iglesias y Antón Reixa.
Academia Galega Belas Artes
Charla sobre contaminación lumínica
19.00 horas | Con el lema Encontro da Noite, la Agrupación Astronómica Coruñesa Ío organiza una jornada divulgativa sobre contaminación luminosa.
Filmoteca de Galicia
Concierto de Curtis Harding en la sala INN
21.00 horas | Cantante y multiinstrumentista cuya música nace de una profunda necesidad de conexión humana y expresión emocional.
Sala INN
Fin de curso de Yamaha Music School
17.30 horas | Alumnos y alumnas de Yamaha Music School hacen actuaciones para despedir el curso. Hay entradas por 2,5 euros.
Fórum Metropolitano
Último homenaje de las Meigas
19.30 horas | La comitiva de las Meigas 2026 parte desde los Cantones para celebrar el tradicional Homenaje a la Bandera.
Desde los Cantones a la Avenida do Porto
Conferencia del arquitecto chino Pengju Zhang
19.00 horas | La charla recibe el título de Arquitectura enraizada na terra: construír desde o lugar. La entrada es gratuita.
COAG A Coruña
Proyección de ‘1846. Revolución Galega’
19.00 horas | Documental que apuesta por una combinación de animación tradicional para las recreaciones históricas y un gran trabajo de investigación.
Fórum Metropolitano
Presentación de ‘El libro de mi vida’
18.00 horas | Galzheimer Care presenta El libro de mi vida, una herramienta terapéutica para preservar la identidad y la comunicación en la demencia.
Espacio Es Bien
Último día de la muestra de Julio Pereira
Desde las 8.00 horas | Última jornada para ver las obras del artista Julio Pereira en El Olivo en la Muestra de Arte. Se inauguró en mayo.
El Olivo
- Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
- Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
- La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
- Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
- El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
- El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
- El nuevo paseo de la ría hasta A Coruña encara su última fase para que se pueda usar en verano
- Dimite la concejala del PSOE en A Coruña Noemí Díaz