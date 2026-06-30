Nacieron en Sudáfrica, se conocieron en A Coruña y hoy enseñan inglés juntos

Brent Chetty y Kevin Crawford son de Durban, una ciudad sudafricana de más de tres millones de habitantes con largas playas y un puerto importante, pero sus caminos se cruzaron en A Coruña. Aquí es donde Brent se instaló hace más de 20 años. Se enamoró de su mujer, a la que conoció en una entrevista de trabajo en Londres, y no dudó en ser uno más en tierras gallegas. Su pasión por enseñar su idioma, el inglés, le llevó a abrir Brent English, una academia situada en la calle Sinfónica de Galicia que tiene clases personalizadas y está especializada en Business English y preparación de exámenes Cambridge y Aptis. "Para los dos ha sido difícil el cambio, pues venimos de una sociedad que habla inglés y aquí hemos tenido que aprender un idioma nuevo, pero nos hemos adaptado", revela Brent, que ya se considera casi un coruñés más. "Esta es mi ciudad. Amo A Coruña", confiesa, con una sonrisa permanente en los labios, a la vez que recuerda que se metió tanto en el papel en su nuevo hogar que apoyó al Dépor en algunos partidos de su paso por la Champions.

Conoció a Kevin, que también se mudó por amor, cuando este acudió a la academia para iniciarse en la aventura de enseñar tras haber viajado por el mundo en los cruceros de MSC, donde era coordinador. "Somos de la misma ciudad y, además, enemigos de escuelas", cuentan. Sin embargo, hay diferencias entre ambos. "Kevin es blanco y yo no. Su historia y la mía son diferentes, pero aquí estamos", revela Brent, que insiste en que "no hay muchos sudafricanos en España y mucho menos en A Coruña", así que es una bonita casualidad que estén trabajando juntos.

Además, compartir el día a día les ayuda a sentir que su hogar, a miles de kilómetros de distancia, está un poco más cerca. "Cuando estás lejos de casa, tienes morriña y es bonito tener a alguien como él cerca", confiesa el responsable de la academia. Ambos aman el rugby, así que no dudan en juntarse para "ver partidos" y apoyar a su equipo.

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No solo comparten origen, también su pasión por enseñar. Siempre intentando estar un paso por delante para ayudar a sus estudiantes, de todas las edades. "Tenemos clases rápidas y hemos creado un sistema con inteligencia artificial similar a ChatGPT para ayudar a los alumnos con su inglés", informa Brent.