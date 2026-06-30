Nueva terraza en O Parrote, en A Coruña, con posibilidad de celebrar el cumpleaños en el agua: el nuevo ambigú y espacio de deporte abrirá este viernes como La Potera by Nacosta
La Potera by Nacosta abrirá junto a la plataforma flotante y pondrá el énfasis en el paddle surf y el kayak
La escuela de deportes náuticos Nacosta Watersports de Santa Cristina se ha hecho con la concesión del edificio junto a la plataforma flotante de la Marina y abrirá este viernes. La Autoridad Portuaria sacó un concurso para gestionar el espacio que le ha correspondido a la empresa, según señalan fuentes de esta, que indican que llevarán la concesión desde julio de este año a septiembre de 2027 y lo llamarán La Potera by Nacosta. El proyecto se enfoca a que sea "principalmente deportivo", indican desde la compañía, con énfasis en el paddle surf y kayak. "La idea es promocionar y dar visibilidad a los que nosotros hacemos" en Santa Cristina, explican desde Nacosta, y se ofrecerá alquiler de equipos, clases, rutas, celebraciones de cumpleaños, con la idea de "captar gente para que venga todo el año".
El edificio situado junto a la plataforma flotante albergará también un espacio de hostelería. La intención de los promotores es que "funcione como un chiringuito de playa, con algo más de categoría", con una carta que incluirá tortilla, callos, ensaladilla, salpicón y helados, además de bebidas. La filosofía es que "sea una especie de take away", pues, aunque habrá mesas y terraza, no se servirá en esta y los clientes comprarán productos que podrán tomar en ella, pero también llevar a las gradas o a la piscina flotante.
La Potera abrirá durante todo el año, aunque los promotores indican que "vamos a trabajar con la climatología", pues el nuevo edificio no está previsto para trabajar con lluvia y mal tiempo. "Entendemos que la temporada alta será hasta septiembre, incluido", y en los meses de invierno habrá que cerrar el chiringuito algunos días y el negocio se centrará en el proyecto deportivo.
El edificio, con una sola planta y rematado en madera podrá utilizarse el próximo verano, y dará servicios a los usuarios de la plataforma, con un espacio para la custodia de pequeñas embarcaciones, almacén, vestuarios, aseos y "un ambigú con una terraza orientada al mar", de acuerdo con la documentación del concurso para construir el edificio. El local será de escasas dimensiones, con unos accesos con espacio para siete personas y otras tres en barra. La zona de estar será más amplia, con sitio para unos 30 usuarios, pero es posible que el local solo funcione como chiringuito de verano, dependiendo de lo que oferte la empresa.
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