Ocho años y medio de cárcel para el autor de doce puñaladas a otro hombre en el Orzán en A Coruña

La Audiencia Provincial de A Coruña ha condenado a ocho años y medio de cárcel al acusado de asestar doce puñaladas a otro hombre en el Orzán. Los hechos ocurrieron en la madrugada del 19 de abril de 2024, cuando el condenado, en el transcurso de una pelea, usó una navaja automática "con la intención de acabar con la vida" de la víctima.

Según la sentencia, se le condena a 7 años y 6 meses de prisión por asesinato en grado de tentativa y a otro año por tenencia de arma prohibida. Además, se acuerda el comiso de la navaja.

En el juicio también se sentaron en el banquillo de los acusados otros tres hombres que participaron en la agresión y a los que la Audiencia condena a dos años de cárcel para cada uno por lesiones agravadas. Además, uno de ellos recibe también tres meses de prisión por resistencia.

En responsabilidad civil, los cuatro deberán indemnizar conjunta y solidariamente a la víctima con 10.315 euros por las lesiones causadas a golpes, y el autor de las puñaladas deberá abonarle además 11.947,66 euros por las heridas de arma blanca. También deberán pagar al Sergas los gastos de la atención médica.

Doce puñaladas "con la intención de acabar con su vida"

Estos hechos ocurrieron el 19 de abril de 2024 a las 4:15 horas en la calle Orzán, donde la víctima intentó mediar en un incidente y acabó siendo atacada por cuatro hombres. Primero "de manera totalmente sorpresiva, recibió un primer golpe, que lo hizo caer al suelo". Entonces, los procesados se abalanzaron sobre él "propinándole puñetaozs y patadas en la cabeza, cara, espalda y pecho". El agredido no tenía "la más mínima posibilidad de defenderse" de estos golpes, según el fallo.

Fue entonces cuando otro varón, ahora condenado, "con la intención de acabar con su vida, le clavó en doce ocasiones una navaja automática, con una hoja de 9,9 centímetros". Al sacar la navaja los demás procesados cesaron la agresión y se apartaron.

La Policía pudo interceptarlos minutos después en una calle próxima, pero uno de ellos se opuso violentamente a la detención, por lo que los agentes tuvieron que emplear la fuerza para reducirlo, según recoge el escrito de calificación del Ministerio público.

Como consecuencia de las puñaladas y golpes recibidos, la víctima sufrió diversos moratones, doce heridas incisas que necesitaron grapas, así como la fractura del tabique nasal y de una costilla. Además, estuvo ingresado dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Chuac, cinco días más en planta e impedido para realizar actividades de su vida diaria durante casi dos meses. También le quedaron diversas cicatrices visibles en todo el cuerpo.

Noticias relacionadas

Los cuatro acusados reconocieron los hechos en el juicio.