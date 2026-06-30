La ONG Ecos do Sur lanza el programa 'Fogar e Familia' para ofrecer hogares a familias vulnerables en A Coruña: "Una casa es mucho más que cuatro paredes y un techo"

El acceso a la vivienda se presenta, cada vez más, como un privilegio. En el caso de personas en situación de vulnerabilidad, las dificultades para acceder a un inmueble se incrementan. La ONG Ecos do Sur decide paliar esta realidad con un nuevo programa, Fogar e Familia, con el que ofrecen un piso a familias en riesgo de vulnerabilidad. "Una casa es mucho más que cuatro paredes y un techo; es el espacio donde se construye seguridad, donde se recupera la paz y donde una familia puede volver a diseñar su futuro sin el miedo constante a quedarse en la calle", declaró la presidenta de la entidad, Ana Ulloa.

La asociación aborda la realidad inmobiliaria desde tres perspectivas o abordajes: el programa Co-habita Vivenda —con el que Ecos do Sur propone soluciones a los problemas residenciales en Galicia—, las viviendas a personas necesitadas de protección internacional, y el nuevo proyecto, Fogar e Familia.

Aunque la propuesta no es pionera per se, el enfoque sí lo es. "No queríamos que fuera un centro, queríamos que fuera una vivienda, que fuera autogestionado, que las normas de funcionamiento fueran conseguidas por las personas que habitan esta residencia y que sintieran que esta era una primera oportunidad de casa", comentó la directora de Ecos do Sur, Saray Durán, quien tenía claro que la ONG tenía que intervenir en la problemática residencial.

Un hogar para tres familias

Tras contactar con "millones" de inmobiliarias, adquirieron una vivienda con tres habitaciones, salón, cocina, baño y aseo, en la que actualmente conviven tres familias —tres madres con sus tres hijos—, que recibieron las llaves el 20 de junio. "Fue algo muy emocionante, tanto para nosotros como para las familias", reconoce la directora. En 2025, valoraron encontrar financiación para alquilar una vivienda, pero "todo eran hándicaps". "En ese momento dijimos que teníamos que lanzarnos a adquirir nuestras propias viviendas", refiere Durán, quien ve "un acierto" el "favorecer la autonomía de las familias".

Ecos do Sur trabajará con las personas usuarias del programa Fogar e Familia los próximos meses "para que puedan hacer sus proyectos de inserción y encuentro de empleo", explicó Durán. "Por ahora no tenemos ningún reporte negativo del funcionamiento de la vivienda, y esperamos que en los próximos meses salga una de las familias y entrarán otras nuevas", añadió.

El proyecto de intervención residencial se focaliza especialmente en mujeres y menores, "los más afectados por las barreras para encontrar un hogar", explicó Ulloa en la presentación de la iniciativa. La responsable del programa Co-habita, Irune Rial, manifestó que, pese a llevar 35 años trabajando con personas en situación de vulnerabilidad, nunca se habían encontrado con realidades "tan duras" como la actual "en relación al acceso a un derecho fundamental como es la vivienda". "Hay 12 o 13 personas conviviendo en un mismo piso, personas viviendo en bajos comerciales", puntualizó. "Estos son ejemplos de lo que vemos diariamente, y es un fenómeno que afecta con más gravedad a las familias, especialmente con menores a cargo", añadió.

Según Rial, en los últimos diez años el precio de la vivienda subió un 80% en la ciudad de A Coruña, a la vez que las viviendas turísticas se incrementaron más de un 50%, provocando que la oferta disminuya cada año. A este factor se le suma la vulnerabilización "creciente" de las familias: "Más de la mitad de los hogares están en riesgo de pobreza y exclusión social. En el caso de familias monoparentales, un 28% más en comparación con las biparentales", apuntó Rial, quien añadió que existe la amenaza de que "esta situación se vuelva estructural e incluso que se vuelva aceptable".

Sistema circular

Las personas voluntarias de la entidad fueron una pieza clave para que el proyecto saliera adelante, gracias a su ayuda en la reforma y acondicionamiento del inmueble. Durán destacó que muchos de ellos fueron, en su momento, usuarios de la asociación. "Es un ejemplo de cómo puede haber una situación circular que favorezca ampliar esa sociedad justa", asegura Durán.

En un diálogo con las instituciones colaboradoras del proyecto —Concello, Diputación y Xunta—, los representantes corporativos mostraron su apoyo a Ecos do Sur. "A Deputación non está só para atender os asuntos puntuais ou de emerxencia, tamén estamos para apoiar este tipo de iniciativas para evitar que ocorran estes asuntos de emerxencia", declaró la diputada de Política Social, Educación e Xuventude de la Diputación da Coruña, María Del Mar García Vidal, quien dijo desconocer "totalmente" el rechazo a familias con menores. El Director Xeral de Inclusión Social da Xunta de Galicia, Arturo Parrado, puso el foco en la importancia de la colaboración interadministrativa.