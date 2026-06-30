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El Puerto de A Coruña refinancia su deuda con el Banco Europeo de Inversiones a través de Abanca y BBVA

La operación liberará 36 millones de euros adicionales entre 2026 y 2030 para destinar a proyectos estratégicos del puerto

Imagen del Puerto Exterior de A Coruña

Imagen del Puerto Exterior de A Coruña / LOC

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Adrián Lede

A Coruña

La Autoridad Portuaria de A Coruña refinanciará con Abanca y BBVA el crédito que mantenía con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para ganar capacidad inversora en los próximos años. El Consejo de Administración aprobó este martes la firma de dos préstamos con ambas entidades por un importe total de 83,15 millones de euros, la cantidad pendiente de pago del crédito europeo.

La operación permitirá cancelar el préstamo con el BEI y sustituirlo por financiación privada con siete años de carencia y un plazo de amortización de 20 años, hasta 2048. Abanca aportará 53,15 millones y BBVA, 30 millones. Según el Puerto, las condiciones de interés son similares a las del BEI, pero el nuevo calendario de pagos le permitirá disponer de 36 millones de euros extra entre 2026 y 2030.

56 millones más para invertir

Esta reestructuración se suma al acuerdo que se está ultimando con Puertos del Estado para flexibilizar el crédito vinculado a la construcción de Langosteira. Con ambas operaciones, la Autoridad Portuaria calcula que liberará 56 millones de euros hasta 2030 y otros 21 millones entre 2031 y 2033.

El objetivo es asegurar las inversiones previstas en el proyecto Green Port y en el desarrollo de Coruña Marítima. En total, el organismo prevé movilizar 275 millones de euros hasta 2030, financiados con fondos europeos, recursos propios y la mejora del calendario de amortizaciones.

Langosteira y puerto interior

La mayor parte irá a Punta Langosteira, donde se invertirán 255 millones en la fase final del acceso ferroviario, un nuevo muelle de 450 metros, explanadas, viales interiores y adaptaciones para tráficos de graneles líquidos. Estas actuaciones permitirán completar el traslado de tráficos desde el puerto interior y avanzar en la liberación de espacios para Coruña Marítima.

En los muelles interiores se destinarán unos 20 millones a obras de renovación en Calvo Sotelo, A Palloza, Linares Rivas, Oza y Centenario.

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