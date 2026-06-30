El reto de cuidar a quien cuida: Exocare inicia su andadura en A Coruña para mejorar la salud de los profesionales con exoesqueletos

El proyecto Exocare, una iniciativa de cooperación entre España y Portugal, nace para abordar uno de los problemas menos visibilizados del sistema de cuidados: las lesiones físicas sufridas por quienes cuidan, aquellas personas que dedican su vida profesional a movilizar y atender a personas en situación de dependencia.

El proyecto, liderado por la Fundación Escuela Universitaria de Relaciones Laborales de A Coruña (Erlac), reúne a un consorcio de entidades gallegas y portuguesas, con el fin de estudiar la situación eurorregional, desarrollar programas formativos específicos y validar soluciones tecnológicas —en particular, exoesqueletos— adaptadas al entorno asistencial.

Los trastornos musculoesqueléticos —lesiones lumbares y dorsales— resultantes de los trabajos de movilización de pacientes suponen el principal motivo de baja laboral en el sector de los cuidados, lo que agrava la ya escasa presencia de personal en el sector. Exocare nace con la convicción de que la tecnología puede ser parte de la solución, ya que cuidar a quien cuida es justicia social.

Una estrategia conjunta

El acto de este martes, 30 de junio, celebrado en el Club Cámara Noroeste de A Coruña, supone el inicio oficial del proyecto —financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder)—, y reunió por primera vez a todos los socios, quienes presentaron sus objetivos, metodología y primeras líneas de trabajo conjunto.

El decano-director de Erlac, Jesús Vázquez Forno, celebró la participación de las diferentes entidades y la unión de Galicia y Portugal en un proyecto pionero en el sector, ideado por y para el personal sanitario. Miguel Araujo, del Serviço de Gestão Fianceira e Serviço de Projetos Financiados da Unidade Local de Saúde do Alto Ave, recalcó lo revolucionario de la propuesta, puntualizando que Exocare nace para resolver una realidad hospitalaria: el impacto del alto envejecimiento de la población sobre el personal hospitalario y de asistencia.

El consorcio del proyecto lo integran entidades españolas y portuguesas de referencia en salud, investigación y gestión del conocimiento. Liderado por la Fundación Erlac, participan la Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde (ACIS); el Servizo Galego de Saúde (Sergas); la Unidade Local de Saúde do Alto Ave, E.P.E. (Portugal); la Universidade da Coruña (UDC); la Universidade do Minho (UMinho); DTx CoLAB; el Cluster Saúde de Galicia (CSG); la Dirección Xeral de Persoas con Discapacidade (Xunta de Galicia) junto con la Dirección Xeral de Maiores e Atención Sociosanitaria (Xunta de Galicia), y la Santa Casa da Misericordia de Riba de Ave.