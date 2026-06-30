Estas son las fechas clave de las Fiestas de María Pita de agosto en A Coruña

A Coruña ya conoce desde este lunes el cartel de sus festejos de agosto. Esta mañana se ha presentado el programa completo de las Fiestas de María Pita que, como ya se conocía, abrirán el pregón de la actriz y humorista Lucía Veiga y la actuación de Luz Casal el día 1.

A partir de ahí vendrán las Noites de María Pita con diversos conciertos. Tras la cantante de Boimorto la siguiente será una artista que jugará en casa: Mercedes Peón el día 2. El grupo argentino de cumbia La Delio Valdez actuará el lunes 3, el martes 4 será el turno de los conciertos de Los 40 Summer Live con DePol, Lola Tuduri, Enol, La Beba, Cesar AC, Adexe y Nau, AWI/AWY, Chiara Oliver, Pikete, Daniela Blasco y Chema Rivas.

Noroeste del 5 al 8

El miércoles 5 comenzará el Festival Noroeste, que durará hasta el sábado 8. Por el momento no se conoce todo el cartel, aunque ya hay muchos artistas confirmados. Ya se hizo un adelanto con los británicos Echo & The Bunnymen, referentes del post-punk de la década de los noventa, como artistas destacados que actuarán en la playa de Riazor. En el festival también destacan Dorian, Bala, Sés y Fantastic Negrito y completarán la programación Ruxe, Ruxe, Agoraphobia, Ana Lúa Caiano, Anna Andreu, Bongeziwe Mabandla, Catuxa Salom, Greasy Belly, La Perra Blanco, Mari Froes, MFC Chicken, Moura o Pamela Rodríguez. Por ahora no se han concretado fechas y escenarios. Del 6 al 9 también se celebrará el Noroestiño en los Jardines de Méndez Núñez.

Entre el 5 y el 9 también se celebrará el tradicional Certamen de Habaneras en el Teatro Colón, plaza de María Pita y Teatro Colón.

Vuelta a María Pita

Tras el Noroeste se regresará a las Noites de María Pita con el grupo madrileño de indie Ginebras, que actuará el domingo 9 de agosto en la plaza municipal. Ese mismo día en el Teatro Colón se podrá ver el espectáculo As Time Goes By del barítono Borja Quiza. El lunes 10 la plaza de María Pita acogerá el musical del Libro de la Selva.

El martes 11 será el turno de la banda muradana The Rapants, mientras que el jueves 13 será Fillas de Cassandra quien llene con su mezcla de sonidos tradicionales y modernos María Pita. El sábado 15 será el turno del cantaor flamenco Israel Fernández en la misma plaza.

Esa semana habrá dos grandes eventos también. El día 12 todas las miradas estarán centradas en el eclipse total de sol que se verá en la ciudad. Al terminar, Los Satélites tocarán en María Pita en un homenaje al cantante coruñés Pucho Boedo. El viernes 14 la acción se traslada a las playas de Riazor y Orzán con la Batalla Naval.

Más eventos

Las noches del viernes 14 y sábado 15 habrá también otros dos eventos. El Lembranza Rock será anunciado próximamente, mientras que ya se conoce el festival de música electrónica FEC (14 y 15) cuyo cartel está integrado por 11 artistas nacionales e internacionales: Kangding Ray, Surgeon, DJ Swisherman, Slit Observers, Russ, Reeko, Objekt, Weisheit, Steve Bug, Breixo Martínez y Roi. Entre el 10 y el 16 de agosto también se celebrará el festival Viñetas desde o Atlántico. El BeatOut de música urbana será los días 20, 21 y 22 de agosto en el parque de Santa Margarita.

La semana siguiente se celebrará entre el 18 y el 23 la Semana Clásica, en la que participará la Orquestra Gaos (18 de agosto), Orquestra de Cámara Galega (día 19), la Xoven Orquestra Sinfónica de Galicia (día 21), la Orquesta Sinfónica de Galicia (día 22) y la Banda Municipal de Música el domingo 23.

Romaría de Santa Margarida

Agosto se cerrará con la tradicional romaría de Santa Margarida los días 28, 29 y 30. Además, este año se celebrarán las Noites de Santa Margarida los días previos, el 26 y 27, donde actuarán Judeline el primer día y Valeria Castro el segundo.

Fiestas en los barrios y Flores Rock

Además, en la segunda quincena de agosto también se celebrarán varias de las fiestas populares de los barrios coruñeses. Del 14 al 16 serán las de A Gaiteira y el 18 la Festa da Fresa de Eirís. Del 19 al 21 serán las de O Castrillón que incluirán el Festival Rock&Roll Star el día 20 donde actuarán Javier Andreu, de La Frontera, Javier Ojeda, de Danza Invisible, y Manuel España, de La Guardia.

Del 21 al 23 de agosto serán las fiestas de la Sagrada Familia y el 22 las de Pedralonga. La programación estival se cerrará el primer fin de semana de septiembre con otra de las citas clásicas, el FloresRock.