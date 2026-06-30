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Una vecina de A Coruña se lleva su peso en productos de limpieza: más de 50 kilos de detergentes, suavizantes o friegaplatos

El sorteo de La Revolución de Los Graneles premia la compra a granel y busca reducir el consumo de plástico en la vida cotidiana

La Revolución de los Graneles entrega a la ganadora el lote de productos

La Revolución de los Graneles entrega a la ganadora el lote de productos / Carlos Pardellas

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RAC

A Coruña

Ya se conoce el resultado del sorteo por el séptimo aniversario de La Revolución de Los Graneles, el negocio de productos bio y libres de plástico en el Mercado de Elviña.

Mari fue la ganadora, que se llevó 57.6 kilos de útiles de limpieza para su casa gratis, seguida de Mila, que recibió un paquete de comida vegana de Mi Vaina y de Luis, que se llevó un ramo de flores de Sauce Llorona, dos «cabalos de Troia» con los que concienciar de que llevar una vida sostenible no es algo inalcanzable.

Las normas del sorteo

Las normas del sorteo fueron simples: por cada compra que se hiciera en el rincón verde del Mercado de Elviña, los clientes contaron con una participación y, por lo tanto, con una posibilidad de conseguir un lote con productos limpiadores como detergentes, suavizantes o friegaplatos, que se pueden retirar el mismo día o poco a poco.

El propietario del negocio, Daniel Rocha, cuenta que la idea del sorteo se le ocurrió haciendo «o que fago sempre: rosmando». «A idea era dar a coñecer a tenda, pero tamén usar iso para facer ver todo o plástico que se usa. O 70% ou o 80% do plástico é moi sinxelo quitalo do medio, pero hai que poñerllo fácil á xente».

Ingredientes naturales

Con su negocio, en el que vende productos de limpieza a granel y cosmética y enseres de higiene con ingredientes naturales, trata, precisamente, de conseguirlo. Para ello, tiene tres reglas: «Nada de plástico, que os produtos sexan de calidade e que teñan un prezo accesible para todos», lo que, dice, suele sorprender a la clientela.

«Un litro de fregaplatos está a 6,50 euros no súper, pero nós témolo a 2,10. Á xente sorpréndelle, pero conseguímolo comprando ao granel con 4Eco e traendo de Portugal a cosmética e a hixiene, porque estou de acordo coa súa política de prezos», explica Rocha. El detergente es lo que más despacha, seguido por el jabón de platos y el suavizante. En cosmética, la hidratación y las cremas solares vuelan de los estantes desde hace bastante tiempo, todo ello sin sulfatos, siliconas ni parafinas.

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Rocha recordó que fue tras vivir en Indonesia y ver las calles llenas de basura lo que le hizo abrir los ojos y empezar a reducir su propio consumo de plástico.

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