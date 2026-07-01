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Arquitectura y lectura: así son los Trabajos de Fin de Máster ganadores de la Cátedra UDC Vegalsa-Eroski en A Coruña

La arquitectura vernácula que responde a retos actuales y la lectura fácil para el alumnado con dificultades son los trabajos premiados en A Coruña, con una dotación total de 2.000 euros

Cinthia Piñeiro y Lucía de las Mercedes Carceles, ganadoras de la Cátedra UDC Vegalsa-Eroski.

Cinthia Piñeiro y Lucía de las Mercedes Carceles, ganadoras de la Cátedra UDC Vegalsa-Eroski. / LOC

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RAC

A Coruña

La Cátedra UDC Vegalsa-Eroski de Compromiso Social, Comunicación y Reputación Corporativa ha hecho entrega este miércoles, 1 de julio, en el Rectorado de la Universidade da Coruña de los premios a los mejores Trabajos Fin de Máster (TFM) de sostenibilidad, en criterios Ambientales, Sociales y de Gobernanza (ASG).

Las propuestas ganadoras de esta cuarta edición fueron La rehabilitación de la Casa del Arrendador en Catral, de Lucía de las Mercedes Carceles Grau, y Proposta de inclusión educativa. A lectura fácil para o alumnado con dificultades de comprensión lectora na Educación Secundaria Obrigatoria, de Cinthia Piñeiro Acevedo.

La sostenibilidad e inclusión, en el foco

Al certamen se presentaron un total de 16 TFM, todos realizados por estudiantes de universidades públicas gallegas durante 2024 y 2025, cualificados con sobresaliente y centrados en temas relacionados con los criterios ASG (Ambientales, Sociales y de Gobernanza). El primer premio está dotado con 1.500 euros y el segundo, con 500 euros.

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El trabajo ganador confirma que la arquitectura vernácula, lejos de resultar obsoleta, es capaz de ofrecer respuesta a los retos contemporáneos. El segundo proyecto premiado, de Cinthia Piñeiro, contribuye a visibilizar la lectura fácil como una estrategia necesaria para avanzar hacia una escuela más justa e inclusiva, en la que todo el alumnado tenga oportunidad de aprender.

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