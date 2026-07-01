Arranca en A Coruña la gran ruta de autocaravanas que une a 120 viajeros de toda España: "La mayoría volvemos cada año por lo increíble que es"

Las primeras autocaravanas comenzaron a llegar este miércoles a la explanada de Riazor. Poco a poco, los grandes vehículos fueron ocupando el aparcamiento situado junto a la playa hasta formar una pequeña ciudad sobre ruedas. Algunas lucen motos en la parte trasera, otras transportan pequeños coches en su interior y varias llaman la atención por sus dimensiones, de hasta doce metros de longitud.

Durante los próximos dos días serán 120 viajeros y 53 autocaravanas las que convertirán este espacio de A Coruña en el punto de partida de la décima Ruta Yakart, la única gran ruta organizada de autocaravanas abierta a vehículos de cualquier marca en España.

Aunque el viaje por Galicia no comenzará hasta este viernes a las 17.00 horas, el ambiente ya es el de una reunión entre viejos amigos. Muchos aprovechan para ponerse al día antes de iniciar un recorrido que durante doce días los llevará por A Coruña, Sabucedo, Pontevedra, Baiona, San Vicente do Mar y Santiago de Compostela.

Hay participantes que llegan por primera vez, pero predominan quienes han convertido esta ruta en una tradición. Es el caso de Susana Morales, que afronta su cuarta edición y tiene claro por qué siempre vuelve. "Cuando empiezas la ruta vienes sin conocer a nadie y sales de ella con amigos", resume mientras termina de instalarse junto al resto de participantes. "Para mí se han convertido en parte de mi familia. Después seguimos viéndonos fuera de la ruta y mantenemos el contacto durante todo el año", asegura.

Susana Morales, autocaravanista de la Ruta Yakart Camino de Santiago / Carlos Pardellas

Esa convivencia es precisamente el aspecto que más valoran quienes participan. Durante casi dos semanas, las comidas, las excursiones y buena parte del tiempo libre se comparten entre todos. "Al final lo que menos usas es la autocaravana", explica Susana entre risas. "Haces vida en la calle. Uno saca comida, otro prepara otra cosa, nos juntamos todos… Es una convivencia muy buena", explica.

La afición por viajar también influye en la elección de los destinos favoritos. "A mí me gustan especialmente todas las paradas que están cerca del mar, pero realmente disfruto de todas. Siempre nos reciben muy bien en los pueblos, los restaurantes son fantásticos y nunca he tenido una sola queja", indica la conductora.

Más rutas

La ruta cumple este año diez ediciones y ha ampliado su duración hasta los doce días. Además, por primera vez permanecerá dos jornadas en cada destino para que los viajeros puedan conocer mejor cada localidad.

Morales considera que experiencias como esta deberían multiplicarse: "Harían falta más rutas organizadas. El problema es que todavía faltan muchos espacios preparados para acoger tantas autocaravanas. Cuando se juntan más de diez o doce vehículos resulta complicado encontrar áreas o campings con capacidad suficiente".

A pocos metros, Ángela Núñez y José Fernández terminan de saludar a varios compañeros llegados desde distintos puntos del país. Ellos participan por quinta vez consecutiva y tampoco dudan por qué siguen regresando. "Si repetimos es porque nos lo pasamos muy bien. Si la experiencia no mereciera la pena, no volveríamos", explica José.

53 autocaravanas se juntan en la explanada de Riazor para hacer la Ruta Yakart / Carlos Pardellas

Reconocen que, como en cualquier viaje organizado, existen momentos en los que pueden surgir diferencias con la organización, pero aseguran que eso queda rápidamente en un segundo plano. "En general está muy bien organizado, comemos en sitios muy buenos y, sobre todo, conoces a muchísima gente. Nos gusta mucho esta cita anual", añade Ángela.

De hecho, el matrimonio calcula que la mayoría de los inscritos son veteranos. "De las cincuenta y tantas autocaravanas, seguramente cuarenta o cuarenta y cinco repetimos. Siempre entra gente nueva, pero la mayoría volvemos cada año por lo increíble que es", explica Ángela.

Ambos reconocen además su debilidad por Galicia. "Somos de Ponferrada y estamos enamorados de esta tierra. Muchas veces venimos incluso fuera de la ruta porque la tenemos relativamente cerca", explican. Este año esperan especialmente una de las novedades del recorrido: la estancia en Sabucedo para conocer la Rapa das Bestas: "Nunca hemos estado. La hemos visto muchas veces por televisión, pero ahora vamos a poder vivirla durante dos días. Tenemos muchas ganas".

José Fernández con su autocaravana y el coche que lleva dentro / Carlos Pardellas

Dentro de las caravanas

La ruta también despierta la curiosidad entre los coruñeses que pasean por Riazor. Varias personas se acercan para observar los vehículos por dentro y preguntar por sus características. Además de su amplitud y contar con todo tipo de comodidades, algunas de las autocaravanas esconden incluso sorpresas. Ángela y José, por ejemplo, transportan un coche en el interior de su vehículo. Cuando llegan a cada destino lo descargan para desplazarse con mayor comodidad por las ciudades. "Esta tarde lo bajaremos y nos iremos a recorrer A Coruña", explica José.

No será el único elemento llamativo. La organización adelantó que otra de las autocaravanas transporta un futbolín que instalarán en la explanada durante estos días para que todos los participantes puedan jugar juntos antes del inicio del viaje. La Ruta Yakart reunirá durante los próximos días a 53 autocaravanas procedentes en su mayoría de fuera de Galicia. Pero, antes de que los motores vuelvan a arrancar, el viaje ya ha comenzado en la explanada del Palacio de los Deportes.