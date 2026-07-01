'Biblioteca verde' en A Coruña: la playa de Riazor abre sus puertas al programa de educación ambiental para el verano
La iniciativa del Concello de A Coruña acerca actividades de divulgación sobre el respeto al entorno natural a personas de todas las edades en la playa de Riazor durante julio y agosto
El Ayuntamiento abriró este miércoles, 1 de julio, el puesto que acoge el programa de educación ambiental en Riazor, impulsado con el objetivo de acercar al público de todas las edades actividades de divulgación sobre el respeto al entorno natural. La concejala de Medio Ambiente, Yoya Neira, visitó al personal que atiende la caseta, en la jornada inaugural del programa.
En esta edición, la instalación acoge una exposición sobre la contaminación de plásticos en el mar y cuenta con una 'biblioteca verde', en colaboración con el servicio de Bibliotecas Municipais. Además, se ofrece un amplio abanico de actividades para todas las edades, impartidas por monitores formados en Educación Ambiental, con el respeto al mar y a la biodiversidad como ejes conductores.
La caseta funciona durante julio y agosto en horario de mañana, y para acceder a sus actividades hay dos vías: de forma presencial, cualquier persona puede acercarse al estand, situado junto al puesto de seguridad de los socorristas en la plaza de Riazor; o en línea, pudiendo reservar actividades para grupos.
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