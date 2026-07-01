El BNG pide al Concello de A Coruña crear un protocolo de actuación ante olas de calor

El BNG pedirá en una moción en el próximo Pleno municipal que el Concello coruñés desarrolle un protocolo municipal de actuación ante olas de calor que incluya acciones específicas para personas de tercera edad y personas sin hogar, así como habilite refugios climáticos en edificios públicos para mantener una temperatura agradable.

En el escrito también piden que se impulse una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía para divulgar hábitos saludables durante los episodios de altas temperaturas así como instalar elementos de refrigeración en todos los edificios públicos municipales y obligar a la concesionaria de transporte urbano a que mantenga una temperatura segura en los autobuses.

Además, pide obligar a las concesionarias de servicios municipales a negociar con los trabajadores la reorganización de los horarios de trabajo en aquellos puestos sometidos a un mayor estrés térmico durante estos días.

"Estas vagas de calor producen un gran impacto tanto nos ecosistemas naturais, como na saúde das persoas, chegando a producir nos veráns de 2022 e 2023 máis de 100.000 mortes en Europa, que afectan, sobre todo, a persoas da terceira idade, ou con diversas patoloxias", expone el concejal David Soto en su escrito de presentación de la moción.

Noticias relacionadas

"Trátase ao noso entender dun problema que debe ser abordado dende varias administracións públicas, pois esixe unha abordaxe integral dende áreas como a sanidade pública, os servizos sociais, a regulación do traballo ou o urbanismo", añade.