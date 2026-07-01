Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaAmper mueve fichaLa Soleada no se tiraCalendario del DeportivoNueva terraza en O ParroteEntrevista a Pablo Alborán
instagramlinkedin

El BNG pide al Concello de A Coruña crear un protocolo de actuación ante olas de calor

Piden medidas específicas para personas vulnerables o trabajadores de concesionarias municipales

Bañitas en Riazor durante un episodio de ola de calor

Bañitas en Riazor durante un episodio de ola de calor / Víctor Echave

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El BNG pedirá en una moción en el próximo Pleno municipal que el Concello coruñés desarrolle un protocolo municipal de actuación ante olas de calor que incluya acciones específicas para personas de tercera edad y personas sin hogar, así como habilite refugios climáticos en edificios públicos para mantener una temperatura agradable.

En el escrito también piden que se impulse una campaña de sensibilización dirigida a la ciudadanía para divulgar hábitos saludables durante los episodios de altas temperaturas así como instalar elementos de refrigeración en todos los edificios públicos municipales y obligar a la concesionaria de transporte urbano a que mantenga una temperatura segura en los autobuses.

Además, pide obligar a las concesionarias de servicios municipales a negociar con los trabajadores la reorganización de los horarios de trabajo en aquellos puestos sometidos a un mayor estrés térmico durante estos días.

"Estas vagas de calor producen un gran impacto tanto nos ecosistemas naturais, como na saúde das persoas, chegando a producir nos veráns de 2022 e 2023 máis de 100.000 mortes en Europa, que afectan, sobre todo, a persoas da terceira idade, ou con diversas patoloxias", expone el concejal David Soto en su escrito de presentación de la moción.

Noticias relacionadas

"Trátase ao noso entender dun problema que debe ser abordado dende varias administracións públicas, pois esixe unha abordaxe integral dende áreas como a sanidade pública, os servizos sociais, a regulación do traballo ou o urbanismo", añade.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  6. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  7. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
  8. Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros

Casi 3.000 demandantes de viviendas en A Coruña podrán optar a los pisos públicos de la Xunta en Xuxán

Casi 3.000 demandantes de viviendas en A Coruña podrán optar a los pisos públicos de la Xunta en Xuxán

El BNG pide al Concello de A Coruña crear un protocolo de actuación ante olas de calor

El BNG pide al Concello de A Coruña crear un protocolo de actuación ante olas de calor

Cinco jóvenes gallegos, dos de ellos de A Coruña, conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora

Cinco jóvenes gallegos, dos de ellos de A Coruña, conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora

El nuevo 'garaje' del bus urbano de A Coruña se levantará en el antiguo cuartel de Agrela

El nuevo 'garaje' del bus urbano de A Coruña se levantará en el antiguo cuartel de Agrela

El PP de A Coruña pedirá en el Pleno municipal mejoras en la terminal y conexiones de Alvedro

O fotógrafo Miguel Muñiz gaña o premio Luis Ksado con 'Aventados': "Xa perdera un pouco a esperanza, mais foi unha alegría tremenda"

O fotógrafo Miguel Muñiz gaña o premio Luis Ksado con 'Aventados': "Xa perdera un pouco a esperanza, mais foi unha alegría tremenda"

El mosquito tigre continúa su expansión hacia el norte en Galicia, a A Coruña, tras conquistar una docena de concellos pontevedreses

El mosquito tigre continúa su expansión hacia el norte en Galicia, a A Coruña, tras conquistar una docena de concellos pontevedreses

Los usuarios de autobús de A Coruña le dan un notable al servicio, de los que dos tercios son mujeres

Los usuarios de autobús de A Coruña le dan un notable al servicio, de los que dos tercios son mujeres
Tracking Pixel Contents