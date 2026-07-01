El desplome de la venta de viviendas abre la puerta al pinchazo de la burbuja de precios en A Coruña

El mercado inmobiliario de A Coruña se enfrenta a un posible ajuste de precios. La fuerte caída de las compraventas de vivienda registrada en Galicia, el mayor de España, ha abierto un nuevo escenario para el mercado inmobiliario de la ciudad. Después de varios años marcados por continuas subidas de precios, los profesionales del sector comienzan a preguntarse si el descenso de la demanda acabará traduciéndose en viviendas más asequibles para los ciudadanos. La respuesta, sin embargo, no es unánime. Mientras algunos expertos creen que el mercado empieza a corregirse y que los precios tendrán que ajustarse a la capacidad económica de las familias, otros sostienen que la escasez de oferta impedirá cualquier descenso a corto plazo.

Una de las voces que ve un cambio de tendencia es la presidenta de la delegación coruñesa del Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia (COAG), Ruth Varela. A su juicio, la demanda de vivienda para vivir no ha disminuido, sino que lo que empieza a desaparecer es el interés de quienes compraban inmuebles como inversión. "La demanda residencial sigue siendo muy alta porque cada vez hay más personas que necesitan una vivienda, pero lo que está empezando a bajar es la demanda especulativa", explica. Según señala, los inversores ya no perciben las mismas expectativas de revalorización que impulsaban las compras durante los últimos años, un cambio que, en su opinión, puede marcar un antes y un después en la evolución del mercado.

Para Varela, precisamente esa pérdida de atractivo para la inversión terminará beneficiando a quienes buscan una vivienda para residir en ella. "Lo que infla el precio es la demanda especulativa. Si esa demanda baja y aumenta la oferta residencial, los precios tienen que bajar", afirma.

Los datos publicados por el Colegio Notarial de Galicia apuntan precisamente a un enfriamiento del mercado. Durante abril se formalizaron 2.131 compraventas de viviendas en la comunidad, un 23% menos que un año antes, el mayor descenso de todas las comunidades autónomas. Sin embargo, el precio medio del metro cuadrado aumentó un 2,4%, hasta situarse en 1.218 euros. En el caso de los pisos, la diferencia resulta todavía más llamativa: las operaciones descendieron un 29,4%, mientras que el precio subió un 12,7%.

Agotamiento financiero

En el sector inmobiliario también empiezan a detectarse síntomas de agotamiento, aunque con distintos matices. Irene López, responsable de Rúa Inmobiliaria, considera que la caída de la demanda responde a una realidad muy sencilla: "La gente simplemente no puede pagar estos precios". Recuerda que hace meses ya advertía de que el mercado había alcanzado niveles difíciles de sostener y asegura que esa situación comienza a reflejarse en las operaciones.

"Antes sacabas un piso de 600.000 euros y había muchísimas llamadas. Ahora lo visitan cuatro personas, prácticamente las mismas que ya estaban buscando otras viviendas de ese precio", explica. Además, afirma que algunos propietarios ya aceptan rebajas para cerrar las ventas. "Hay descuentos importantes y quien no quiere ajustar el precio acaba teniendo la vivienda parada durante mucho tiempo", señala.

Por ello cree que el mercado acabará corrigiéndose. "Tiene que haber un reajuste hasta un nivel que la gente pueda comprar. Parece que todos tenemos que ser multimillonarios para acceder a una vivienda", sostiene, aunque reconoce que le resulta imposible precisar cuándo llegará ese ajuste.

Escaparate de un inmobiliaria de A Coruña / German Barreiros/Roller Agencia

No todos los profesionales comparten esa visión. Isabel Cotelo, gerente de Será por Casas, asegura que en A Coruña todavía no perciben una caída significativa de la demanda. "Seguimos viendo situaciones casi surrealistas. Hay peleas por algunos pisos", afirma.

En su opinión, el problema continúa siendo la falta de viviendas disponibles, por lo que no espera descensos en los precios. "Creo que los precios han llegado al tope. Probablemente, ya no suban más, pero eso no significa que vayan a bajar", explica. Incluso si la demanda disminuye, considera que el mercado necesitará tiempo para absorber ese cambio y que antes de hablar de bajadas habrá un periodo de estabilidad.

Una percepción similar mantiene Belén Pita, de Urbeko Inmobiliaria, que tampoco aprecia un frenazo en la actividad. "Seguimos viendo mucho movimiento", asegura. Para ella, los compradores siguen activos y el margen de negociación que existe en algunas operaciones forma parte del funcionamiento habitual del mercado. "No creo que los precios vayan a bajar. Puede que dejen de subir, pero bajar no lo creo", afirma.

Mientras tanto, el acceso a la vivienda continúa complicándose. En Galicia también descendió un 18,8% la firma de hipotecas durante abril, aunque la cuantía media de los préstamos aumentó un 13,4%, hasta los 143.370 euros. Cada vez se compran menos viviendas, pero quienes consiguen hacerlo necesitan una financiación mayor.

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Así, el mercado inmobiliario coruñés entra en una nueva etapa marcada por una pregunta todavía sin respuesta definitiva. Los datos reflejan menos operaciones y una demanda que empieza a enfriarse, pero el comportamiento de los precios dependerá de si esa pérdida de compradores termina superando a la escasez de oferta.