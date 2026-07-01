Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaAmper mueve fichaLa Soleada no se tiraCalendario del DeportivoNueva terraza en O ParroteEntrevista a Pablo Alborán
instagramlinkedin

El Concello de A Coruña adjudica 308 plazas en la Escuelas Infantiles Municipales y abre el plazo de matricula

El nuevo sistema elimina las convocatorias extraordinarias y unifica la gestión de la demanda, de forma que las plazas libres podrán asignarse a lo largo del curso sin necesidad de nuevos procesos selectivos

Niños en una escuela infantil de A Coruña

Niños en una escuela infantil de A Coruña / L.O.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

A Coruña

El Concello de A Coruña ha publicado la lista definitiva de admitidos en la red de Escuelas Infantiles Municipales (EIM), con un total de 308 plazas adjudicadas de las 412 vacantes ofertas para el próximo curso. El proceso de matriculación ya está abierto y se prolonga hasta el próximo 10 de julio.

La oferta se distribuye por edades: 120 plazas para el tramo de 0-1 años, 134 para 1-2 años y 158 para 2-3 años. Además, este año se incorpora a la red una renovada escuela infantil de Monte Alto.

Matriculación y lista de espera única

Las familias admitidas en su centro de preferencia pueden formalizar la matrícula desde este miércoles. Quienes no hayan obtenido plaza entran en una lista de espera única para toda la red municipal, que se gestionará hasta final de año. Esto permitirá reasignar vacantes de forma más ágil entre las ocho escuelas infantiles.

El nuevo sistema elimina las convocatorias extraordinarias y unifica la gestión de la demanda, de forma que las plazas libres podrán asignarse a lo largo del curso sin necesidad de nuevos procesos selectivos.

Red de ocho escuelas infantiles

El Concello de A Coruña gestiona, a través de empresas concesionarias, ocho escuelas infantiles distribuidas en distintos barrios de la ciudad, como Elviña, O Castrillón, Palavea, Agra do Orzán, Os Rosales y Novo Mesoiro, además de la nueva instalación de Monte Alto y la Luis Seoane.

Noticias relacionadas

La alcaldesa Inés Rey destacó el impulso a la red de escuelas infantiles destacando que en esta convocatoria se han ampliado plazas y mejorado infraestructuras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  6. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  7. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
  8. Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros

El PP de A Coruña rechaza trasladar edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales

El PP de A Coruña rechaza trasladar edificabilidad de As Percebeiras a Os Rosales

Arranca en A Coruña la gran ruta de autocaravanas que une a 120 viajeros de toda España: "La mayoría volvemos cada año por lo increíble que es"

Arranca en A Coruña la gran ruta de autocaravanas que une a 120 viajeros de toda España: "La mayoría volvemos cada año por lo increíble que es"

Casi 3.000 demandantes de viviendas en A Coruña podrán optar a los pisos públicos de la Xunta en Xuxán

El desplome de la venta de pisos abre la puerta a viviendas más asequibles en A Coruña: ¿llegará el esperado ajuste?

El desplome de la venta de pisos abre la puerta a viviendas más asequibles en A Coruña: ¿llegará el esperado ajuste?

Licencia para que la Sareb construya en A Coruña tres edificios con 109 viviendas

Arquitectura y lectura: así son los Trabajos de Fin de Máster ganadores de la Cátedra UDC Vegalsa-Eroski en A Coruña

O fotógrafo Miguel Muñiz gaña o premio Luis Ksado con 'Aventados': "Xa perdera un pouco a esperanza, mais foi unha alegría tremenda"

O fotógrafo Miguel Muñiz gaña o premio Luis Ksado con 'Aventados': "Xa perdera un pouco a esperanza, mais foi unha alegría tremenda"

El Concello de A Coruña adjudica 308 plazas en la Escuelas Infantiles Municipales y abre el plazo de matricula

El Concello de A Coruña adjudica 308 plazas en la Escuelas Infantiles Municipales y abre el plazo de matricula
Tracking Pixel Contents