El Concello de A Coruña adjudica 308 plazas en la Escuelas Infantiles Municipales y abre el plazo de matricula

El Concello de A Coruña ha publicado la lista definitiva de admitidos en la red de Escuelas Infantiles Municipales (EIM), con un total de 308 plazas adjudicadas de las 412 vacantes ofertas para el próximo curso. El proceso de matriculación ya está abierto y se prolonga hasta el próximo 10 de julio.

La oferta se distribuye por edades: 120 plazas para el tramo de 0-1 años, 134 para 1-2 años y 158 para 2-3 años. Además, este año se incorpora a la red una renovada escuela infantil de Monte Alto.

Matriculación y lista de espera única

Las familias admitidas en su centro de preferencia pueden formalizar la matrícula desde este miércoles. Quienes no hayan obtenido plaza entran en una lista de espera única para toda la red municipal, que se gestionará hasta final de año. Esto permitirá reasignar vacantes de forma más ágil entre las ocho escuelas infantiles.

El nuevo sistema elimina las convocatorias extraordinarias y unifica la gestión de la demanda, de forma que las plazas libres podrán asignarse a lo largo del curso sin necesidad de nuevos procesos selectivos.

Red de ocho escuelas infantiles

El Concello de A Coruña gestiona, a través de empresas concesionarias, ocho escuelas infantiles distribuidas en distintos barrios de la ciudad, como Elviña, O Castrillón, Palavea, Agra do Orzán, Os Rosales y Novo Mesoiro, además de la nueva instalación de Monte Alto y la Luis Seoane.

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La alcaldesa Inés Rey destacó el impulso a la red de escuelas infantiles destacando que en esta convocatoria se han ampliado plazas y mejorado infraestructuras.