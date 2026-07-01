Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaAmper mueve fichaLa Soleada no se tiraCalendario del DeportivoNueva terraza en O ParroteEntrevista a Pablo Alborán
instagramlinkedin

Condenados a 20 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña

La sentencia considera probado que uno de los acusados apuñaló a la víctima en el corazón y el otro le facilitó el arma mortal

Los acusados durante el juicio del caso Yoel Quispe

Los acusados durante el juicio del caso Yoel Quispe / Casteleiro

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

RAC

Agencias

A Coruña

El magistrado del Tribunal del Jurado ha condenado a 20 años de prisión a cada uno de los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe, el joven que murió en el centro de A Coruña durante la madrugada de la Nochebuena de 2023. Uno de ellos ha sido considerado autor material del crimen y el otro cooperador necesario, ambos responsables de un delito consumado de asesinato. La sentencia les impone además cinco años de libertad vigilada una vez cumplan la pena.

El fallo, dictado de acuerdo con el veredicto de culpabilidad emitido por el jurado popular, concluye que el autor material actuó "con la intención de acabar con la vida" de la víctima y aprecia la agravante de alevosía sorpresiva, al considerar que el ataque fue "imprevisto, fulgurante y repentino". El magistrado destaca que el joven fue apuñalado de forma súbita en el pecho, sin posibilidad de defenderse, ya que no presentaba lesiones defensivas. La puñalada alcanzó el corazón, una circunstancia que, junta al tipo de arma utilizada, evidencia, según la resolución, su "poder vulnerante y mortífero".

Respecto al segundo condenado, la sentencia considera probado que entregó la navaja al autor material sabiendo que pretendía utilizarla para matar a la víctima o, al menos, asumiendo esa elevada probabilidad. El juez sostiene que esa entrega fue "un elemento decisivo para la muerte" del joven, al facilitar directamente la ejecución del crimen en las condiciones que se produjo

La resolución también recoge que el arma blanca, aunque no ha sido localizada, queda acreditada por la entidad de la herida y por las conclusiones médico-forenses, que describen una lesión compatible con un objeto punzante de gran capacidad lesiva.

La sentencia no es firme y puede ser recurrida en apelación ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

El asesino confeso dijo que quiso asustar a Quispe

En el juicio, el primer procesado, J.L.F.G., relató que aquella noche, cuando volvía a casa junto a los otros dos procesados, vio que agredían a Quispe: "Fui yo a defenderlo. Me pegó a mí, un puñetazo en la cara, me arrebaté un poco y fui a pedirle la navaja a Y. (otro acusado)", dijo.

"La abrí para asustarlo, pero empezó a pegarme, me puse nervioso y se la clavé. Después me fui", continuó en su declaración.

Según su versión, cuando se marchó del lugar "Yoel seguía de pie, pegándose con la gente" porque "quería movida con todo el mundo", por lo que se fue sin pensar que las heridas fuesen mortales: "No pensaba que lo había matado", prosiguió.

"Lo quería asustar para que se fuera. Yo no lo quería matar ni nada", añadió, si bien reconoció que aquel día pudo decir: "Que me dé mi amigo la navaja, me da igual que me lleven preso", aunque no lo recuerda, pues ha mantenido que había consumido drogas y alcohol.

El segundo de los acusados, Y.G.J., dijo que él no portaba la navaja, sino que fue el primer procesado el que la llevaba y él simplemente la cogió cuando, durante la pelea, le dio sus cosas.

Noticias relacionadas y más

Luego se la devolvió "por miedo" y no volvió a saber nada de ella, pues aseveró que fue J.L.F.G. quien la tiró a un contenedor, aunque este había dicho que fue alguno de los otros dos procesados, sin precisar cuál.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  6. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  7. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
  8. Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros

El nuevo 'garaje' del bus urbano de A Coruña se levantará en el antiguo cuartel de Agrela

El nuevo 'garaje' del bus urbano de A Coruña se levantará en el antiguo cuartel de Agrela

Condenados a 20 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña

Condenados a 20 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña

Monsieur Periné actuará finalmente en solitario este miércoles en la sala Garufa de A Coruña

Monsieur Periné actuará finalmente en solitario este miércoles en la sala Garufa de A Coruña

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Te proponemos cinco planes para este primer día de julio

¿Qué hacer hoy en A Coruña? Te proponemos cinco planes para este primer día de julio

Casi 3.000 demandantes de viviendas en A Coruña podrán optar a los pisos públicos de la Xunta en Xuxán

Casi 3.000 demandantes de viviendas en A Coruña podrán optar a los pisos públicos de la Xunta en Xuxán

El BNG pide al Concello de A Coruña crear un protocolo de actuación ante olas de calor

El BNG pide al Concello de A Coruña crear un protocolo de actuación ante olas de calor

Cinco jóvenes gallegos, dos de ellos de A Coruña, conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora

Cinco jóvenes gallegos, dos de ellos de A Coruña, conquistan la lista Forbes '30 under 30' de España por su talento y visión emprendedora

El PP de A Coruña pedirá en el Pleno municipal mejoras en la terminal y conexiones de Alvedro

Tracking Pixel Contents