Agenda de ocio
¿Qué hacer hoy en A Coruña? Te proponemos cinco planes para este primer día de julio
Nueva cita del ciclo Noites do Porto, entre otros eventos
El trío Sunil López toca en el Jazz Filloa
21.30 horas | El Jazz Filloa acoge este miércoles un concierto del trío Sunil López. El titular, al piano, estará acompañado por Alex Touceda al contrabajo y por Miguel Fernández en la batería.
Jazz Filloa Club
Club de ‘crochet’ en el apartamento de Keiken
19.30 horas | Keiken comienza su club de crochet este miércoles, un lugar donde desde principiantes a personas con un nivel avanzado se pueden reunir para conocer a gente interesada en este arte textil.
Picavía, 5, 2D
Concierto de Coti en Noites do Porto
20.30 horas | Actuación del cantante, compositor y productor argentino que inició su carrera en los años 90. Estará acompañado por Monsieur Periné, banda liderada por Catalina García y Santiago Prieto.
Muelle de Batería
Charla sobre eclipses en la Casa de las Ciencias
19.30 horas | El científico Alejandro Cardesín dará una ponencia en la Casa de las Ciencias sobre cómo suceden los eclipses en otros planetas como Mercurio y qué se puede aprender de ellos.
Casa de las Ciencias
Exposición de la fotografía de Paolo Roversi
10.00 horas | La Fundación MOP acoge la exposición Doubts, dedicada al fotógrafo Paolo Roversi.
Muelle de Batería
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