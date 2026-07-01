¿Qué hacer hoy en A Coruña? Te proponemos cinco planes para este primer día de julio

El trío Sunil López toca en el Jazz Filloa

21.30 horas | El Jazz Filloa acoge este miércoles un concierto del trío Sunil López. El titular, al piano, estará acompañado por Alex Touceda al contrabajo y por Miguel Fernández en la batería.

Jazz Filloa Club

Club de ‘crochet’ en el apartamento de Keiken

19.30 horas | Keiken comienza su club de crochet este miércoles, un lugar donde desde principiantes a personas con un nivel avanzado se pueden reunir para conocer a gente interesada en este arte textil.

Picavía, 5, 2D

Concierto de Coti en Noites do Porto

20.30 horas | Actuación del cantante, compositor y productor argentino que inició su carrera en los años 90. Estará acompañado por Monsieur Periné, banda liderada por Catalina García y Santiago Prieto.

Muelle de Batería

Charla sobre eclipses en la Casa de las Ciencias

19.30 horas | El científico Alejandro Cardesín dará una ponencia en la Casa de las Ciencias sobre cómo suceden los eclipses en otros planetas como Mercurio y qué se puede aprender de ellos.

Casa de las Ciencias

Exposición de la fotografía de Paolo Roversi

10.00 horas | La Fundación MOP acoge la exposición Doubts, dedicada al fotógrafo Paolo Roversi.

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Muelle de Batería