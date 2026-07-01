Licencia para que la Sareb construya en A Coruña tres edificios con 109 viviendas

La Sareb, a través de Arqura Homes, cuenta ya con la licencia para levantar tres edificios con 109 viviendas en total en la calle Pedro Fernández, en A Pasaxe. La Junta de Gobierno Local le ha concedido este miércoles el permiso urbanístico para levantar los inmuebles, en cuya construcción invertirá 9,3 millones de euros. Los pisos tendrán entre uno y tres dormitorios, y garaje. Serán catorce viviendas más que las previstas cuando presentó el proyecto por primera vez al Ayuntamiento de A Coruña, en mayo de 2021.

La promotora dispone de un plazo de seis meses para comenzar las obras y de tres años para ejecutarlas. En su web, ya figura información del proyecto, pero no el precio de venta. La concesión de la licencia está condicionada a la realización de las obras de urbanización.

Los tres edificios están situados junto a otras parcelas edificables, entre ellas una cedida por el Ayuntamiento a la Xunta para que construya 30 pisos de promoción pública. Arqura Homes, creada tras el estallido de la burbuja de 2008 para dar salida a propiedades inmobiliarias de bancos intervenidos, contaba con tener los edificios construidos en 2024, pero el proyecto acumuló años en suspenso porque el Ministerio de Transportes detectó irregularidades que, consideraba, hacía que no se pudiesen conceder licencias.

Noticias relacionadas

Ayuntamiento y Estado negociaron con el objetivo de regularizar el proyecto, pero este no cumple la normativa en cuanto a niveles de ruido. Para desbloquear la iniciativa, el Ayuntamiento ha iniciado un proceso para declarar la zona como de "situación acústica especial", con lo que se podrá construir incluso si a los edificios llega más ruido que lo permitido. Eso sí, antes de que las viviendas tengan ocupantes habrá que acreditar que hay suficiente aislamiento en los pisos para que los ocupantes no sufran más contaminación sonora que la aceptable.