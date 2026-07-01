Casi 3.000 demandantes de viviendas en A Coruña podrán optar a los pisos públicos de la Xunta en Xuxán

Dos localizaciones de A Coruña, la calle San Andrés y el barrio de Xuxán, inician el proceso de selección de las personas adjudicatarias de viviendas de protección oficial de promoción pública de la Xunta. En el caso del número 88 de la calle San Andrés, son cuatro las viviendas, todas de dos dormitorios, cuyas dimensiones oscilan entre los 74 y 95 metros cuadrados. En Xuxán son 14 los pisos, de entre 66 y 79 metros cuadrados, todos de dos dormitorios. La selección se efectuará mediante sorteo ante notario el próximo 14 de julio.

Los jóvenes tienen un hueco especial en esta convocatoria, ya que todas las viviendas de San Andrés se reservan para familias cuya persona titular tenga menos de 36 años y el 40% de las de Xuxán —seis de las 14 totales—. Los aspirantes a las viviendas deben cumplir, entre otros requisitos, están inscritos en el registro de demandantes de viviendas de protección oficial de promoción pública de la Xunta. A día 1 de julio, en régimen de alquiler general hay registrados 2.951 demandantes, que podrían optar a las viviendas en Xuxán, y en alquiler en cascos históricos, 125, pero solo los menores de 36 años podrán solicitar las cuatro de San Andrés. La Xunta no especifica en sus estadísticas públicas la edad de los solicitantes.

El precio del alquiler se fijará calculando el precio máximo de venta que tendría la vivienda, con anexos incluidos —como garaje o trastero—, según lo establecido por la Lei de Vivenda de Galicia y por el acuerdo aprobado por la Xunta el 4 de mayo de 2026. Sobre ese importe se aplicará un 2%, siendo el resultado la renta anual inicial. Según la Xunta, el coste de las residencias de Xuxán varía entre los 130 y 190 euros mensuales, en función de las dimensiones del piso. Para los de San Andrés aún no está fijado el precio.

Requisitos

El sorteo final se realizará entre todas las personas inscritas en el Registro Único de Demandantes de Vivienda que reúnan una serie de requisitos. Los comunes a Xuxán y San Andrés son residir o trabajar en el concello de A Coruña, no disponer de ninguna vivienda en propiedad —salvo si se acredita que el hogar del que se dispone es inhabitable o inadecuada—, pertenecer a alguno de los colectivos a los que estén destinados los inmuebles —familias cuyo titular sea menor de 36 años en el caso de San Andrés y el 40% de los pisos de Xuxán— y no haber sido titular de viviendas de protección oficial de promoción pública y haberlaa perdido. Además, será necesario mantener la vigencia de la inscripción en el Registro Único de Demandantes durante todo el proceso de selección.

El contrato de alquiler tendrá, tanto en los inmuebles de San Andrés como en los de Xuxán, una vigencia de siete años, que comenzarán a contar desde la firma del contrato, pudiendo ser prorrogable por plazos anuales y quedando totalmente prohibido el subalquiler.

Límite de ingresos anuales

Para acceder a una vivienda de protección oficial de promoción pública, las personas solicitantes deberán demostrar que los ingresos de su unidad familiar o convivencial, una vez aplicadas las ponderaciones correspondientes, están dentro de los límites establecidos.

Estos ingresos se calculan tomando como referencia el último ejercicio fiscal vencido —2024—. Para las viviendas de Xuxán, deberán estar entre 0,7 y 4 veces —4,5 para familias numerosas— del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) anual de 14 pagas —cifra de referencia que determina si una persona puede acceder a determinadas ayudas, becas o prestaciones sociales, y que se ajusta en función del número de componentes de la unidad familiar—.

Con el Iprem actual en 8.400 euros, tomando como referencia una sola persona, esto equivale a acreditar unos ingresos anuales de entre 8.400 y 33.600 euros, para una familia de un solo miembro; de 7.840 a 44.800, de dos; de 8.647 a 49.411, de tres; de 8.776 a 50.149, de cuatro miembros; y de 9.046 a 51.692 de cinco o más.

En el caso de San Andrés, el límite máximo para acceder a las viviendas se mantiene, pero se eleva el mínimo al equivalente al Iprem: 8.400 para un miembro; 11.200 para dos; 12.352 para tres; 12.537 para cuatro; y 12.923 para las familias de cinco o más miembros.