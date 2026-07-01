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Monsieur Periné actuará finalmente en solitario este miércoles en la sala Garufa de A Coruña

La imposibilidad de actuar de Coti hace que el concierto cambie de escenario

Monsieur Periné

Monsieur Periné / LOC

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RAC

A Coruña

El concierto que Monsieur Periné y Coti iban a ofrecer este miércoles dentro del ciclo Noites do Porto no podrá celebrarse en el formato previsto debido a la imposibilidad de actuar del cantante argentino. La organización se mantiene, pero cambia de ubicación.

El recital de la banda colombiana se celebrará finalmente en la sala Garufa, a partir de las 20.30 horas. La organización comunicó la modificación a través de sus redes sociales.

Las personas que habían adquirido entradas para el espectáculo original recibirán por correo electrónico toda la información sobre la validez de sus entradas y el procedimiento a seguir.

María José Llergo, plato fuerte del jueves

El festival Noites do Porto llega este jueves 2 de julio al Teatro Colón. El escenario coruñés acogerá, a partir de las 21:00 horas, el estreno absoluto en Galicia de El Juego, el tercer álbum de estudio de la cordobesa María José Llergo, consolidada como una de las figuras más singulares, rupturistas y magnéticas del panorama musical actual.

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Tras la consolidación internacional de Ultrabelleza (2023), Llergo regresa con un trabajo profundamente personal y expansivo centrado en la reconstrucción del paso a la vida adulta. Concebido desde la idea del juego como un espacio de resistencia, imaginación y libertad creativa frente a las rigideces sociales, el álbum muestra la faceta más experimental de la artista. En este nuevo repertorio, la creadora rompe sus propios márgenes sonoros para incorporar registros inéditos en su trayectoria -desde sutiles texturas electrónicas hasta ritmos próximos a la bachata-, todos ellos atravesados por su inconfundible sensibilidad andaluza y su profunda raíz flamenca.

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