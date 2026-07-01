El tiempo en A Coruña
El nordés refresca las temperaturas este miércoles en A Coruña antes de la ola de calor
Las temperaturas no superarán los 23 grados
A Coruña continúa bajo la influencia anticiclónica en la que lleva desde comienzos de semana, aunque este miércoles tiene una circulacion muy marcada del nordés que influye significativamente en las temperaturas y la sensación térmica.
El día arranca con nubes bajas que se irán disipando a lo largo del día para ir quedando los cielos despejados.
Las temperaturas no sufren cambios significativos, con 23 grados de máxima y 17 de mínima, aunque el viento que sopla moderado y con intervalos fuertes hace que la sensación sea menor.
Varios días a más de 30
Sin embargo, esta situación está a punto de terminar. La previsión más allá de este jueves incluye varios días de mucho calor. Mañana el termómetro ya subirá a los 25 grados, mientras que de cara al fin de semana se espera un panorama marcado con temperaturas muy altas.
Para el viernes por el momento MeteoGalicia prevé máximas de 27 grados, para el sábado 32, el domingo 32 y la nueva semana ya comenzará con otros 30 el lunes y 29 martes y miércoles. Por ahora no se ve ningún día en la previsión en donde las temperaturas bajen significativamente.
Sin embargo, esta influencia de las altas presiones que traerá tiempo seco a toda Galicia dejará temperaturas mucho más elevadas en otros puntos de la comunidad.
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