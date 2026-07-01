Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaTerremoto inmobiliario gallegoJuicio de Os MallosEn busca del homicida de Os RosalesLos viajes del DeportivoUrbanización en Arteixo
instagramlinkedin

El tiempo en A Coruña

El nordés refresca las temperaturas este miércoles en A Coruña antes de la ola de calor

Las temperaturas no superarán los 23 grados

Viandante en el paseo marítimo de A Coruña un día con buen tiempo.

Viandante en el paseo marítimo de A Coruña un día con buen tiempo. / Carlos Pardellas

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Rivera

A Coruña

A Coruña continúa bajo la influencia anticiclónica en la que lleva desde comienzos de semana, aunque este miércoles tiene una circulacion muy marcada del nordés que influye significativamente en las temperaturas y la sensación térmica.

El día arranca con nubes bajas que se irán disipando a lo largo del día para ir quedando los cielos despejados.

Las temperaturas no sufren cambios significativos, con 23 grados de máxima y 17 de mínima, aunque el viento que sopla moderado y con intervalos fuertes hace que la sensación sea menor.

Varios días a más de 30

Sin embargo, esta situación está a punto de terminar. La previsión más allá de este jueves incluye varios días de mucho calor. Mañana el termómetro ya subirá a los 25 grados, mientras que de cara al fin de semana se espera un panorama marcado con temperaturas muy altas.

Para el viernes por el momento MeteoGalicia prevé máximas de 27 grados, para el sábado 32, el domingo 32 y la nueva semana ya comenzará con otros 30 el lunes y 29 martes y miércoles. Por ahora no se ve ningún día en la previsión en donde las temperaturas bajen significativamente.

Noticias relacionadas

Sin embargo, esta influencia de las altas presiones que traerá tiempo seco a toda Galicia dejará temperaturas mucho más elevadas en otros puntos de la comunidad.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  6. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  7. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido
  8. Una empresa de A Coruña carga a su empleado de trabajo y lo deja sin cesta de Navidad: la Justicia establece que deberá pagarle más de 21.000 euros

El nordés refresca las temperaturas este miércoles en A Coruña antes de la ola de calor

El nordés refresca las temperaturas este miércoles en A Coruña antes de la ola de calor

Amper mueve ficha y negocia compensaciones con la Xunta por su salida del puerto exterior de Ferrol

Amper mueve ficha y negocia compensaciones con la Xunta por su salida del puerto exterior de Ferrol

El Concello de A Coruña aprueba repartirse con Defensa el solar del antiguo cuartel de Agrela

El Concello de A Coruña aprueba repartirse con Defensa el solar del antiguo cuartel de Agrela

Ana Pontón propone conexiones con centros sanitarios, campus y polígonos en el área metropolitana de A Coruña

Ana Pontón propone conexiones con centros sanitarios, campus y polígonos en el área metropolitana de A Coruña

Una vecina de A Coruña se lleva su peso en productos de limpieza: más de 50 kilos de detergentes, suavizantes o friegaplatos

Una vecina de A Coruña se lleva su peso en productos de limpieza: más de 50 kilos de detergentes, suavizantes o friegaplatos

Pablo Alborán, en A Coruña: "Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión"

El acusado de arrollar un bar en Os Mallos se declara culpable y acepta siete años y medio de prisión efectiva

El acusado de arrollar un bar en Os Mallos se declara culpable y acepta siete años y medio de prisión efectiva

O fotógrafo Miguel Muñiz gaña o premio Luis Ksado con 'Aventados': "Xa perdera un pouco a esperanza, mais foi unha alegría tremenda"

O fotógrafo Miguel Muñiz gaña o premio Luis Ksado con 'Aventados': "Xa perdera un pouco a esperanza, mais foi unha alegría tremenda"
Tracking Pixel Contents