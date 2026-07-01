El nuevo 'garaje' del bus urbano de A Coruña se levantará en el antiguo cuartel de Agrela

El Ayuntamiento de A Coruña emplazará las nuevas cocheras del autobús urbano en el solar del antiguo acuartelamiento de Defensa de Agrela, frente a Marineda City. El nuevo garaje del transporte público coruñés ocupará parte de los 21.975 metros cuadrados de superficie que se asigna el Concello en el proyecto de reparcelación de este solar, con un total de 41.985 metros cuadrados, y que ha sido aprobado inicialmente esta mañana por la Junta de Gobierno Local. Al Ministerio de Defensa, propietario del ámbito, le corresponden 20.010 metros cuadrados, aunque con mucha más edificabilidad, es decir, metros cuadrados construidos, que la que se asigna el Ayuntamiento.

El Gobierno local inscribe el proyecto de las nuevas cocheras del autobús en el proceso de licitación del nuevo contrato del servicio, que presta Tranvías. Según ha explicado esta mañana su portavoz, José Manuel Lage Tuñas, el Ayuntamiento pondrá la parcela resultante a disposición de las empresas que opten a la concesión del bus urbano para la instalación de las cocheras. Serán ellas las que "deberán hacer la inversión correspondiente para las instalaciones del nuevo transporte urbano", explicó Lage Tuñas en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno Local. Las actuales cocheras, en Os Rosales, detrás del centro comercial, son propiedad de Tranvías.

"Leve retraso" en la licitación del nuevo contrato

La intención municipal es que su suelo en el antiguo acuartelamiento de automóviles de Defensa "facilite la logística del transporte urbano". Lage Tuñas, que consideró ese proyecto como un "paso muy relevante", admitió "un leve retraso" en la licitación del nuevo contrato del bus, que el Gobierno local había anunciado que convocaría en torno a la pasada Semana Santa, pero que aún no ha salido a concurso. "Hay un leve retraso, pero es más importante hacerlo bien que rápido". En un anuncio previo a la licitación publicado en el Diario Oficial de la Unión Europa en noviembre pasado, el Ayuntamiento estimaba que el contrato entraría en vigor el 31 de mayo de 2027, días después de las elecciones municipales.

Las cocheras serán uno de los usos en el suelo del Concello en Agrela. Según indicó el portavoz del Ejecutivo municipal, habrá otros "importantes contratos" del Ayuntamiento que encontrarán sitio ahí porque "la parcela es grande". Lage tasó el valor del suelo que recibe el Ayuntamiento en "diez millones de euros". "Lo importante no es que ganamos en patrimonio, sino disponer de una parcela importante".

El proyecto de reparcelación de los terrenos del acuartelamiento, negociado con el Ministerio de Defensa, según Lage Tuñas, se deriva del convenio firmado entre ambas partes el 15 de julio de 2009 y de las determinaciones del Plan General de Ordenación Municipal, y califica el suelo como de uso "industrial y comercial". La superficie del ámbito incluida en el proyecto de reparcelación suma 41.985 metros cuadrados, con una edificabilidad de 93.775, y otros 5.737 de sistemas públicos. La parcela se dividirá entre Defensa y el Concello casi a partes iguales en cuanto a superficie, pero no así en edificabilidad.

Reparto de la edificabilidad

Al Ministerio, propietario del suelo a través del Instituto de Vivienda, Infraestructura y Equipamiento de la Defensa, le corresponden 20.010 metros cuadrados, con la posibilidad de construir 55.893,60 metros cuadrados. Al Ayuntamiento, con más suelo, 21.975 metros, le corresponde un aprovechamiento de 37.882 metros cuadrados. En la superficie municipal se incorporan tanto el 10% de cesión obligatoria como la participación del Concello en las plusvalías generadas por la transformación urbanística.

El proyecto también fija cómo se pagarán las obras de urbanización del ámbito. El Ayuntamiento recibe por ley el 10% del aprovechamiento urbanístico, una cesión obligatoria que queda libre de cargas. Por eso, los costes de urbanización no se calculan sobre el total, sino sobre el 90% restante. A partir de ahí, los gastos se reparten entre los titulares según los derechos urbanísticos que conserva cada uno. El Invied asumirá el 72,05% de los costes, mientras que el Ayuntamiento de A Coruña pagará el 27,95% restante.

Tras la aprobación inicial este miércoles por la Junta de Gobierno Local se abrirá un periodo de información pública de un mes. Durante ese plazo podrán presentarse alegaciones, que el Concello tendrá que estudiar antes de llevar el proyecto a su aprobación definitiva.

Convenio de 2009 entre Concello y Estado

El convenio de 2009, firmado con Javier Losada como regidor, señala que parte de la finca fue municipal, pues el Concello compró unos 50.000 metros cuadrados de terrenos que posteriormente cedió al Estado "para ser utilizados con fines específicamente militares". El Ejército compró o expropió otros 30.000 metros cuadrados, pero parte de los fondos fueron aportados por la Hacienda municipal. Tras algunos cambios menores en la propiedad, el terreno sobre el que se realizó el convenio de 2009 era de algo más de 75.600 metros cuadrados, más de diez veces la extensión del campo de fútbol de Riazor.

Pero la tercera ronda debía pasar por esta finca, y, a través del acuerdo, el Estado aceptó ceder primero el uso y después la propiedad de unos 31.000 metros al Ayuntamiento para ejecutar la infraestructura. Quedaban así algo menos de 45.000 metros, que el Concello se comprometió a permitir uso industrial y comercial. Así, el PGOM de 2013 establece que en la finca se pueden construir edificios de hasta cuatro plantas, con unos 94.000 metros cuadrados contando todas las alturas, si bien para dedicarlos a uso comercial hay que hacer antes un análisis de riesgos.

Venta prevista por Defensa

La finca de Agrela es la única de Defensa que queda sin vender de las catorce propiedades coruñesas que el Ministerio anunció que enajenaría en 2013. Defensa afirmó en marzo de 2023 que estaba a punto de terminar los trámites para subastarla, sin que desde entonces se hayan producido novedades.

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Por el momento, solo hay un propietario privado que haya adquirido terrenos del antiguo acuartelamiento: la multinacional nipona del grafito Resonac, que cuenta con una parcela al otro lado de la tercera ronda y ahora está expandiéndose por los antiguos terrenos de Alu Ibérica. Compró una estrecha tira de terreno paralela al muro de cierre del parque que venía ocupando desde hace años.