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La playa a hora y media de A Coruña que ha sido elegida entre las diez mejores de España en 2026

El arenal se cuela en el prestigioso ranking de Condé Nast Traveler y se convierte en un destino imprescindible para este verano

La playa elegida por Traveler como una de las diez mejores de España

La playa elegida por Traveler como una de las diez mejores de España / Xunta de Galicia

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Adrián Lede

A Coruña

A Coruña tiene grandes playas, pero para hacer una escapada hay un arenal situado a hora y media en coche que acaba de recibir un gran reconocimiento. Esta playa ha sido elegida como una de las diez mejores de España en los Premios Condé Nast Traveler 2026, una clasificación elaborada con las votaciones de los lectores de la revista especializada en viajes.

El listado reúne algunos de los enclaves más conocidos del país, con playas que van desde Asturias a Cádiz, pasando por destinos clásicos de verano como Baleares o Canarias. Entre ellos también aparece una playa gallega, que destaca por su espectacular paisaje y por ser un monumento natural.

La playa gallega que figura entre las mejores de España

El arenal elegido por los lectores de Traveler es la playa de As Catedrais, en Ribadeo (Lugo), situada a 160 kilómetros de A Coruña, un trayecto alrededor de una hora y media por carretera.

Conocida oficialmente como Praia das Augas Santas, debe su fama a los enormes arcos y cuevas de roca que el mar ha esculpido durante siglos. Aunque no es una playa especialmente pensada para el baño, es uno de los espacios más espectaculares de Galicia, perfecta para recorrer durante la marea baja.

Aforo limitado durante el verano

Desde este 1 de julio y hasta el próximo 30 de septiembre es obligatorio reservar con antelación una autorización gratuita para acceder al arenal, ya que el aforo está limitado para proteger este espacio natural.

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A través de una web habilitada por la Xunta de Galicia, es posible solicitar una plaza, aunque algunos días de julio ya está todo completo. Allí hay que indicar el número de visitantes, la hora y si se desea una visita guiada.

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