El PP de A Coruña pedirá en el Pleno municipal mejoras en la terminal y conexiones de Alvedro

El Partido Popular dedicará una moción del Pleno municipal del mes de julio a instar a la alcaldesa a que exija al Estado la inclusión de la ampliación de la terminal en 5.000 metros cuadrados del aeropuerto de Alvedro en el Documento de Regulación Aeroportuaria y que lleve a cabo las actuaciones necesarias para contar con las condiciones que garanticen su operatividad incluso cuando las condiciones meteorológicas son adversas.

En la moción, el Grupo pide también a Inés Rey que licite con urgencia contratos de promoción destinados a líneas aéreas, aunque en este momento se trabaja en la coordinación entre las distintas ciudades aeroportuarias y la Xunta de Galicia.

"Mientras que los aeropuertos más próximos han visto como sus instalaciones han sido reformadas y ampliadas en la pasada década, Alvedro tiene que remontarse al siglo pasado para encontrar la fecha de la última ampliación. Desde 2022 hay un Plan Director que debería servir como hoja de ruta pero que no se ha ejecutado", explican los populares.

Según relatan en una nota de prensa, otra de las desventajas de la terminal coruñesa es la "carencia de la fiabilidad de las operaciones, al tratarse del único aeropuerto de su entorno que no cuenta con un sistema ILS-3 que garantice a los aviones tomar tierra con precisión ante condiciones meteorológicas adversas".

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En su escrito, los populares también denuncian la pérdida de rutas en el aeropuerto coruñés. "La ciudad y su zona de influencia han dejado de estar unidos con ciudades estratégicas, limitando, de esta forma, las posibilidades de crecimiento turístico", destacan.