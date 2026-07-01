El PP de A Coruña rechaza trasladar edificabilidad de Percebeiras a Os Rosales
El Gobierno Local niega que vaya a hacer el traslado que figura en el documento que encargó a un estudio de arquitectura para el polígono
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en A Coruña, se ha reunido con la directiva de la Asociación de Vecinos Os Rosales para rechazar la posibilidad del traslado de edificabilidad de Percebeiras a este barrio. “Me comprometo a mantener el uso previsto en el PGOM como equipamientos públicos, dotacionales o zonas verdes para esas parcelas en el barrio”, explicó Lorenzo.
Esta propuesta partió del estudio Fernández Caballada y Asociados que se había encargado para reducir la edificabilidad en el polígono de As Percebeiras a a “alguna otra zona de la ciudad en donde incluso sea necesario o conveniente una adaptación de la ordenación actual”. Una de las posibilidades es a terrenos que el Concello posee en Os Rosales, opción que fue descartada por PSOE y BNG.
Lorenzo, acompañado de la concejala Militza Prieto, se reunió con los representantes vecinales para hablar de la preocupación ante la propuesta de reubicar parte de esa edificabilidad en parcelas dotacionales del barrio. "Los vecinos de Os Rosales tienen mi compromiso de que cuando sea Alcalde blindaré esos usos dotacionales”, afirmó el Popular.
Moción a Pleno
En la reunión, el portavoz popular ha indicado que este mes llevarán a Pleno una moción para despejar las dudas generadas. "Pedimos al Gobierno municipal que desista de cualquier propuesta de trasladar edificabilidad de As Percebeiras o de cualquier otro ámbito a parcelas calificadas como equipamientos públicos, dotacionales o zonas verdes en Os Rosales, que se comprometa a mantener el uso previsto en el PGOM e informar previamente a los vecinos de cualquier intento de modificación", explicó.
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