La concesionaria de recogida de A Coruña recurre la sanción de 128.955 euros impuesta por el Concello por el conflicto de 2024

La concesionaria del servicio de recogida de basura de A Coruña, Prezero, ha recurrido ante la Justicia la sanción de 128.955 euros impuesta por el Ayuntamiento por la "deficiente prestación del servicio" en el verano de 2024, en coincidencia con el último conflicto laboral vivido en la empresa. La multa, considerada administrativamente una "penalidad de carácter leve", abarca el período del 24 de junio al 11 de agosto de 2024, según consta en el acuerdo tramitado este miércoles por la Junta de Gobierno Local, que acordó el personamiento municipal en el litigio.

Prezero acude al Tribunal de Instancia Sección Contencioso-administrativo número 2 de A Coruña después de que el Ayuntamiento, a finales del año pasado, desestimase su recurso de reposición. En conflictos anteriores, la compañía también había recurrido las penalidades impuestas por el Concello, que posteriormente la Justicia avaló.

Prórroga a Emvsa

En la misma sesión, la Junta de Gobierno Local prorrogó el encargo a la Empresa Municipal de Vivienda, Servicios y Actividades (Emvsa) para ejecutar temporalmente el contrato de servicios de las escuelas deportivas municipales. Tras la renuncia, en enero, de la empresa que se hacía cargo de esta tarea, Serviplustotal SL, la Junta de Gobierno encomendó su prestación a Emvsa por seis meses, del 1 de enero al 30 de junio, o hasta la entrada en vigor del nuevo contrato, que no ha sido adjudicado.

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El nuevo encargo amplía el anterior hasta el 1 de septiembre o hasta la entrada del nuevo contratista, con posibilidad de nueva prórroga si esta no se lleva a cabo. Para financiar el servicio, el Ayuntamiento abonará a Emvsa 80.030 euros mensuales, en julio y agosto.