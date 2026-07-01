Los usuarios de autobús de A Coruña le dan un notable al servicio, de los que dos tercios son mujeres
La media de edad es de 45 años, siendo muy equilibrada entre todas las franjas de edad
La Compañía de Tranvías, concesionaria del transporte urbano de A Coruña ha encargado una encuesta de satisfacción para conocer la opinión de sus usuarios sobre el servicio que puesta. Según explica el estudio, los usuarios valoran con una puntuación media de 7,8 sobre 10 el trabajo que realizan cada día los autobuses locales. Estos resultados son cuatro décimas más que en la encuesta realizada el año anterior.
La empresa destaca que el 93% de las personas usuarias se declara satisfecha y le otorga una puntuación igual o superior al 6 sobre 10. Este número es un 3,7% superior al año 2025.
Ignacio Prada, director de la empresa, destaca que estos resultados “confirman que el servicio sigue siendo percibido como una opción fiable y de calidad por parte de los ciudadanos”, y ha enfatizado que “la mejora tanto en la nota media como en el porcentaje de usuarios satisfechos refleja el esfuerzo sostenido de la compañía por adaptarse a las necesidades reales de movilidad de A Coruña y avanzar hacia un transporte público cada vez más competitivo y atractivo frente al vehículo privado”.
La puntualidad, la accesibilidad, la seguridad a bordo y el estado de los vehículos, junto con la limpieza y la información disponible son los aspectos más valorados. Según la empresa, todas estas cuestionas rondan el 8 de valoración. El trato del personal es el factor más elevado con un 8,46 y la puntualidad, con un 8,06, destacan en la calidad.
Más mujeres que hombres
La encuesta también revela el perfil de la persona usuaria de los autobuses urbanos de A Coruña. Mayoritariamente son mujeres, con casi dos tercios del total, un 63,4%, frente al 36,6% de hombres. La edad media se sitúa en 45 años y existe una distribución bastante equilibrada entre los distintos grupos de edad.
En cuanto a la ocupación, la mitad (49,4%) son personas asalariadas, seguidas de jubilados y pensionistas (18%) y estudiantes (16,2%), lo que para la empresa "evidencia el carácter transversal del servicio y su capacidad para atender a perfiles sociodemográficos diversos.
La mitad coge bus teniendo coche
Además, se ha preguntado por los hábitos de movilidad. El 47% son usuarios del autobús a pesar de disponer de coche privado como alternativa al transporte público. El 20% de los usuarios mencionan que lo escogen por la dificultad para aparcar y un 16,4% por el ahorro económico.
Los viajes laborales representan el 42,2% del total, seguido de los que son por motivos personales o familiares (31,1%) y por ocio (27,4%). En cuanto a la planificación, es notable el elevado grado de digitalización de los usuarios, puesto que el 78% emplea la aplicación de Tranvías para consultar la información del servicio.
Ignacio Prada indica que “el objetivo es seguir mejorando en aquellos aspectos que los propios usuarios identifican como prioritarios, especialmente en la capacidad en horas punta y continuar elevando los estándares de calidad del servicio. Para ello incorporaremos en los próximos meses algunos vehículos más para ampliar la flota y dar respuesta a la demanda creciente”.
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