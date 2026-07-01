Fiestas para unir aún más a Monte Martelo, seis barrios en uno en A Coruña: "Es bonito porque ves un gran compañerismo"

Monte Martelo no solo es un barrio en A Coruña: son seis en uno. Los vecinos de O Birloque, A Cabana, Someso, As Rañas, Martinete y San Cristóbal se consideran del mismo lugar. Todos ellos trabajan unidos por el mismo objetivo de dar visibilidad y vitalidad a la zona, incluso con la idea de promover el proyecto de construcción de un parque ciudad en Monte Martelo, y así recuperar el río Monelos. En 2023, como resultado del hartazgo de que en estos barrios no se hiciera nunca nada, nace la Asociación Vecinal y Empresarial de Monte Martelo, que celebra esta semana, entre los días 2 y 4 de julio, una nueva edición de las Festas dos Martelos en la explanada del aparcamiento de la piscina de Elviña, con actuaciones musicales, churrascada y un pregón 'muy deportivista', con Iago Iglesias y Augusto César Lendoiro, que es símbolo del vínculo vecinal existente, fortalecido desde 2023.

Hace tres años, ante la necesidad de mejorar dos de las principales vías que vertebran los barrios, pertenecientes a la Diputación y que carecían del mantenimiento pertinente, los vecinos tomaron cartas en el asunto. "Llegó un momento en el que la gente se hartó, se hizo una reunión y se habló de que teníamos que ponernos en marcha para reclamar un mínimo de atención", explica el presidente de la asociación, Amar Basic. "Podemos vivir en O Birloque, pero la dirección puede ser lugar Martinete, o podemos considerar que estamos en Lonzas, sin embargo, es lugar de O Birloque. No hubo nada que forzar al crear la asociación, porque la gente ya se considera toda del mismo barrio", declara.

La asociación vecinal y empresarial, en un principio, habló con las dos asociaciones que representaban en aquel momento la zona, aunque no fue posible trabajar con ellas. "Finalmente, acabamos formando la Asociación de Monte Martelo, llegando incluso a crear nuestro propio bono barrio sin ayuda de nadie", comenta el presidente. "Lo que estamos haciendo desde 2023, aparte de trabajar con los vecinos en la recuperación del entorno, es potenciar también el tejido empresarial, que principalmente es hostelería, con los que hemos contado desde el primer día para promocionarlos y participar con ellos en todos los eventos que se organicen", aclara Basic. "Las empresas y los comercios de la zona son muy importantes, porque al final son quienes dan vida a las calles", añade.

"La idea era recuperar la celebración tradicional, que se había perdido"

Con la colaboración de la Asociación Vecinal de San Cristóbal, desde el año pasado la Asociación de Monte Martelo ha decidido retomar las fiestas de verano que organizan con un año de antelación. "La idea ya se planteó desde un inicio para recuperar la celebración tradicional de la zona, que se había perdido y que apenas ya nadie conocía", explica Basic. "Lo que queremos es celebrar el verano como todo el mundo y que la gente nos conozca y venga a disfrutar con nosotros de tres días de fiesta y de alegría", comenta el presidente de la asociación, que reconoce buscar simplemente cosas buenas para los barrios. "Toda persona o entidad que se quiera unir, será más que bienvenida", aclara.

Montaje de las atracciones de las fiestas de Monte Martelo, en la explanada del aparcamiento de la piscina de Elviña. / Gus de la Paz

Las fiestas se celebrarán entre este jueves, 2 de julio, y el sábado, 4, en la plaza Agustín Díaz, donde los vecinos disfrutarán de actuaciones musicales y comida. El jueves 2, Birloque Gaiteiros abrirá las jornadas con su música a las 19.00 horas y dará paso al exjugador del Deportivo Iago Iglesias y al expresidente del club, Augusto César Lendoiro, que darán el pregón en la plaza, donde por la noche actuará también la orquesta Saudade. Al día siguiente, el encargado de continuar la fiesta será el grupo América de Vigo a partir de las 21.30. Para terminar, el sábado 4 de julio estará cargado de actividades como sorteos durante todo el día, bendición de coches a las 12.00 horas delante de la iglesia de San Cristóbal, una churrascada para todos y un tardeo de manos del dúo Candela. El broche final lo pondrán las Gaitas Coitelo de Pao, seguidas de la orquesta Barceló a las 22.00 horas.

"Cuando nació la asociación se nos empezó a escuchar"

Las fiestas son el culmen de esta unión vecinal. "Cuando nos determinamos como la Asociación Monte Martelo creció bastante más la influencia y se nos empezó a escuchar", admite Basic. El primer paso que dieron fue montar un grupo de asociaciones de toda la ciudad para poder aprender de ellas, unión con la que consiguieron numerosos apoyos tanto de los vecinos de Os Rosales como de Novo Mesoiro, del Sector 7-Someso y de Matogrande, entre otros. "Es un trabajo muy bonito porque ves un gran compañerismo", reconoce el presidente.

"Con el Concello sí que ha habido mucha voluntad en ayudar desde que empezamos, sin embargo, con la Diputación nos costó mucho más", confiesa Basic. "Nos hemos tenido que poner serios con la Diputación e incluso hacer una manifestación en 2023, ya que en una de las vías del barrio se llegaron a acumular 18 accidentes de tráfico. Al final, hemos conseguido que se apruebe el proyecto de la primera fase de la reforma, aunque después de la reunión presentamos propuestas para mejorar la iniciativa y parecen ni siquiera haberlo leído", concluye el presidente, que destaca que su principal trabajo es dinamizar y dar a conocer la zona, que está olvidada al resto de la ciudad.