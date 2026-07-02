Abre el plazo de inscripción para las 2.600 plazas de actividades extraescolares que ofrece el Concello de A Coruña y las ANPAS

Más de 2.600 alumnos participan este año en las actividades extraescolares promovidas por el Ayuntamiento de A Coruña y la Federación de ANPAS en centros públicos de la ciudad, una programación a la que se sumará el proyecto Chorus en el curso 2026-2027. El plazo de inscripción ya está abierto a través de la web del ayuntamiento, en la que se ofrece más información.

“O noso compromiso é seguir colaborando cos centros públicos e coa Federación de Anpas para ofrecer unha programación de actividades extraescolares cada vez máis reforzada e máis diversa. Educando en valores, ensinando deportes, idiomas e arte, e axudando á conciliación das familias”, explica en una nota de prensa la alcaldesa, Inés Rey.

Una de las novedades es la incorporación de Chorus, que vivió este curso su primera edición y fue concebido como un programa para la formación de coros infantiles, culminado con un espectáculo final en el Coliseum, que tuvo lugar en enero de este año.

La iniciativa también contará con el programa Cóxegas, que ofrece una solución para la conciliación familiar y laboral en el propio centro educativo a lo largo de tres semanas en el mes de septiembre.

Además, se ofrecerá Arte e Cultura no Centro, que con un amplio abano de actividades artísticas y culturales, busca trabajar en la experimentación, la expresión corporal, el teatro o las artes prácticas. El programa Deporte no Centro promocionará la actividad física para el desarrollo integral de la juventud. Se completa con Idiomas no Centro, donde se ofrecerán clases de inglés o francés en un ambiente lúdico y participativo.

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Actividades adaptadas

También comenzó la inscripción para las actividades extraescolares gratuitas adaptadas del Centro de Educación Especial Nosa Señora do Rosario, situado en Monelos, dirigido a alumnado con necesidades especiales y que busca promover la práctica del deporte y el desarrollo de habilidades en un entorno seguro y adaptado.