La asociación vecinal del Agra rechaza el proyecto urbanístico del parque del Observatorio, en A Coruña: "Imos dar batalla"

Los vecinos del Agra do Orzán, en A Coruña, están en contra del proyecto urbanístico del Parque del Agra. La asociación vecinal se reunió este jueves para hacer público su rechazo al proyecto y al "comportamento do Concello en todo o proceso", tal y como especifican en el manifiesto redactado. El próximo lunes, 6 de julio, saldrán a la calle a recoger firmas que sustenten una alegación colectiva para solicitar una nueva propuesta, acorde a las "necesidades e demandas reais e xustas" del barrio. "Imos dar batalla", asegura el vicepresidente de la entidad, Ricardo Seixo.

"Se hai un mínimo de responsabilidade, tanto no BNG coma no PSOE, que foron os dous grupos políticos que aprobaron este proxecto, deberán paralizar o proceso, que é o que solicitamos, e elaborar un novo documento", especifica Seixo, quien explica que la asociación estará "ao dispór da veciñanza" para alegaciones individuales.

Según la junta vecinal del Agra, el Ayuntamiento "ignorou totalmente" las reivindicaciones de los residentes con relación a la zona verde y "favorece" a Dricar Inversiones, "outorgándolle unha edificabilidade que de ningún xeito lle corresponde". Los habitantes del área consideran que el acuerdo "consolida o atentado urbanístico que se leva perpetrando contra o barrio dende os anos 70", dejando en un segundo plano "a calidade de vida da veciñanza".

El PP se alinea con las quejas de los vecinos estableciendo que "el Agra necesita más verde, no más ladrillo". Según fuentes del partido, "PSOE y BNG traicionaron a los vecinos del Agra al prometerles que toda la zona del parque sería verde, y luego aprobar conjuntamente más cemento". Los populares proponen que se estudie el traslado de la edificabilidad de la zona a otras áreas de la ciudad, posición que mantendrán "cuando vaya a pleno a aprobación definitiva".

Una historia de desacuerdos

La modificación del plan general para poner en marcha el proyecto, llevado a pleno el pasado 14 de mayo, fue aprobado con los votos del PSOE y BNG, frente al rechazo del PP, lo que desbloqueó el plan de construir más de 300 nuevas viviendas en el barrio de Agra do Orzán, Gregorio Hernández y las calles aledañas al Observatorio meteorológico.

El pacto entre socialistas y nacionalistas puso en marcha una propuesta que elimina un edificio previsto en el nuevo acceso al parque desde la calle Pascual Veiga, y reduce a la mitad otro en la misma calle, lo que permitió incorporar peticiones de la Asociación Vecinal Agra.

El cambio estuvo motivado por una sentencia de 2015 por la que se declara suelo urbano consolidado 3.163 metros cuadrados de la parcela de las Adoratrices, cuya titularidad recae sobre el empresario Juan Carlos Rodríguez Cebrián, sociedad Dricar mediante.

En el pleno del 14 de mayo, el portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, recordó que el 83% de los 23.000 metros cuadrados del polígono será de uso público y que, a petición de los vecinos del barrio, se eliminará uno de los edificios previstos en el polígono y se reducirán de siete a seis las plantas de los mismos. Además, se construirá un aparcamiento subterráneo y un parque de 16.000 metros cuadrados que definió como un "mirador privilegiado sobre la bahía". Lage estableció en 188 el número de viviendas, de las que el 40% serán protegidas —a sumar las 136 que se erigirán en los terrenos de Dricar—.

Previo al pleno de mayo, se había intentado desbloquear el proyecto de urbanización en abril. Sin embargo, el Gobierno local no tuvo los apoyos necesarios por parte de la oposición, y pactó con el BNG posponer la modificación urbanística hasta el pleno de mayo, tras consultar a los vecinos en una reunión mantenida el 21 de abril.