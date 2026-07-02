La Autoridad Portuaria de A Coruña ampliará el muelle de Langosteira para habilitar el nuevo punto de atraque de Repsol

La Autoridad Portuaria de A Coruña ha iniciado la licitación de las obras de prolongación del muelle A3 del Puerto Exterior, con el objetivo de habilitar un nuevo punto de atraque de graneles líquidos. La actuación se enmarca en la programación prevista para completar el traslado de la terminal marítima de Repsol desde el muelle de San Diego hasta la dársena de Punta Langosteira.

El anuncio de licitación ha sido enviado al Diario Oficial de la Unión Europea y se publicará en los próximos días, junto con los pliegos correspondientes, en la Plataforma de Contratación del Sector Público. El presupuesto base de licitación asciende a 11 millones de euros y el plazo de ejecución de las obras será de 12 meses, por lo que este nuevo tramo de muelle estará operativo a finales de 2027.

Una ampliación de 60 metros

El muelle A de Langosteira, el único existente hasta ahora en el Puerto Exterior, cuenta con una longitud de 1.560 metros y calados comprendidos entre los 21,85 metros del muelle A1 y los 15,35 metros del muelle A3. La prolongación que ahora se licita consistirá en ampliar en 60 metros el extremo sur del muelle A3, mediante dos grandes cajones de hormigón de 30 metros cada uno, que serán construidos en las propias instalaciones de Punta Langosteira.

La obra incluirá también el retranqueo de la explanada contigua y modificaciones en la configuración interior del pantalán de embarcaciones menores situado en esta zona, que da servicio a los buques de prácticos, amarradores y cuerpos de seguridad.

Recreación de la prolongación que ha sido licitada / Autoridad Portuaria de A Coruña

Repsol opera desde 2015 en Langosteira sus tráficos de graneles sólidos, principalmente coque y azufre. En 2023, tras realizar una inversión de 120 millones de euros, trasladó también al Puerto Exterior la importación de petróleo, con más de 200 buques atendidos desde entonces en su pantalán.

A finales de 2025, la Autoridad Portuaria y la empresa energética acordaron las condiciones para completar el traslado de la terminal marítima, de forma que los productos refinados, combustibles renovables y materias primas de origen orgánico que todavía se operan en la terminal de San Diego pasen a gestionarse en su totalidad en el Puerto Exterior.

Según recoge el acuerdo, Repsol invertirá otros 140 millones de euros para materializar este traslado definitivo, mediante la construcción de nuevas infraestructuras y equipamientos en Langosteira, además de las modificaciones necesarias en el complejo industrial de A Grela. Por su parte, la Autoridad Portuaria se comprometió a habilitar este punto de atraque en el muelle A3, frente 2, y, en una licitación posterior, a construir otro frente de atraque, frente 3, en la cara sur del pantalán que ya utiliza la empresa para las descargas de crudo.

Buques de 186 metros y 50.000 toneladas

El nuevo punto de atraque en el extremo del muelle A3 está concebido para buques de hasta 50.000 toneladas de peso muerto y 186 metros de eslora. Además de la obra marítima que ejecutará la Autoridad Portuaria, Repsol destinará 25 millones de euros a dotar al muelle de brazos de carga y descarga, sistemas de control y seguridad e instalaciones para el personal de operación.

Repsol es el principal cliente del Puerto coruñés, con cerca de 10 millones de toneladas anuales, que representan más del 60% del tráfico total de las dársenas gestionadas por la Autoridad Portuaria, según cifras del pasado año.

El traslado definitivo de la terminal a Punta Langosteira reafirma el compromiso de la compañía con el desarrollo industrial de Galicia y constituye un impulso decisivo al objetivo de conformar un hub energético en el Puerto Exterior, en el marco del proyecto Green Port. Asimismo, permitirá liberar 90.000 metros cuadrados de superficie en el muelle de San Diego, una pieza clave para el desarrollo del proyecto Coruña Marítima.