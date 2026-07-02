La concejala Noemí Díaz se despide del pleno de A Coruña: "No es por un problema de salud, es una decisión personal y profesional"

La concejala de Infraestruturas e Mobilidade de A Coruña, Noemí Díaz, ha hecho efectiva en el pleno municipal de este jueves la dimisión que presentó a la alcaldesa, Inés Rey, la pasada semana. La edil socialista, que había alegado en su carta a la regidora "motivos persoais", negó que su renuncia se deba a problemas de salud, sino que obedece a una "decisión moi meditada e froito dunha reflexión que levo facendo desde hai moitos meses", expuso en su intervención de despedida de la Corporación municipal.

Noemí Díaz aseguró que, tras hacerse pública su salida del Gobierno local y del pleno el pasado viernes, recibió "mostras e mensaxes de preocupación". "Pero esta decisión non responde a ningún problema de saúde nin meu nin da miña familia, soamente é unha decisión persoal e profesional para iniciar unha nova etapa". La edil regresará a su trabajo como profesora en un centro público. "Regreso á docencia dando continuidade á miña vocación de servizo público, coa ilusión e a tranquilidade de ter tomado unha decisión coherente coas miñas conviccións", expuso.

Con la toma de conocimiento de su dimisión por parte del pleno, se abre el proceso para que, en la siguiente sesión, tome posesión como edil Chero Celemín, el siguiente en la candidatura del PSdeG en A Coruña en las elecciones municipales de 2023. La alcaldesa avanzó la pasada semana que las competencias de Noemí Díaz se repartirán entre Celemín, que asumirá Infraestruturas, y Montse Paz, que añadirá Mobilidade a Seguridade.

Agradecimientos a funcionarios, vecinos y Corporación

En su despedida, la exconcejala tuvo palabras de agradecimiento, sin citar a ninguna persona en concreto, para, por este orden, el personal municipal; los funcionarios con los que trabajó más directamente en Medio Ambiente, su primer destino, y en Infraestruturas e Mobilidade, después; los vecinos de la ciudad; y los miembros de la Corporación, tanto de PSOE como de PP y de BNG. También agradeció "la oportunidad" de trabajar por la ciudad. "Levo con profundo orgullo ter formado parte desta Corporación e traballar pola cidade que quero", remató.

Noemí Díaz saluda a Miguel Lorenzo, antes de comenzar el pleno de esta mañana. / Carlos Pardellas

Por el Gobierno local, tanto la alcaldesa como el primer teniente de alcalde, José Manuel Lage Tuñas, agradecieron su trabajo. También lo hicieron el portavoz del PP, Miguel Lorenzo, y la del BNG, Avia Veira, que optaron por mostrar a Díaz sus mejores deseos para el futuro y evitaron una lectura política de su salida, que ambos atribuyen a las discrepancias internas en el Gobierno local.

Elogios de los tres grupos

Inés Rey agradeció a Noemí Díaz haber aceptado su propuesta de integrarse en la candidatura de las municipales "sabendo que a actividade política e a entrega ao servizo público implicaban renuncias persoais". "As portas desde Concello estarán sempre abertas para ti", indicó.

José Manuel Lage aseguró que ha supuesto "unha honra compartir contigo estes tres anos". "Sei da túa dedicación e empeño en sacar as cousas adiante -señaló-. Na túa volta á túa profesión seguirás deixando unha pegada progresista".

Miguel Lorenzo le agradeció su "empatía y respeto" al margen de la "discrepancia política". El portavoz del PP mencionó expresamente una intervención de Noemí Díaz el día que la Corporación "celebraba" el "matrimonio igualitario". "Narraba circunstancias que muchos hemos vivido. Creo que es importante poner en valor su mensaje valiente porque lo que hizo en su momento fue tirar muros", manifestó Lorenzo.

Avia Veira consideró una "pérdida para a cidade" que deje el Ejecutivo local "despois de tres anos de mandato e experiencia". "Lamentamos que pola maneira na que se está gobernando esta cidade haxa unha perda dunha persoa que, ademáis, leva unha responsabilidade tan importante como Mobilidade", indicó la portavoz del BNG, que añadió: "Non quero afondar máis na lectura política por elegancia e respecto a ti".

Noemí Díaz, en su escaño, antes de comenzar el pleno municipal. / Carlos Pardellas

Las fricciones en el Ejecutivo municipal son patentes y se acrecientan en este final de mandato entre el núcleo duro del Gobierno, con Inés Rey y José Manuel Lage Tuñas, y concejales que discrepan de su gestión y trato en el grupo, a los que los primeros reprochan una escasa implicación y una gestión que no ha cumplido sus expectativas, según fuentes socialistas.

La última reestructuración del Ejecutivo, impulsada por Rey en septiembre de 2024, concentró más poder en Lage Tuñas, bajo cuyo mando en el área de Planificación Estratéxica quedaron asuntos como los grandes desarrollos urbanísticos, como As Xubias y el puerto, los mayores contratos municipales, como los de tratamiento de residuos, la recogida de basura y el transporte público, y proyectos bandera del Ejecutivo, como los Cantones y la estación intermodal. En la práctica, este reparto de poder vació de competencias destacadas a concejalías como las de Medio Ambiente, Urbanismo, Mobilidade e Infraestruturas.

La renuncia de Noemí Díaz llega también en un momento de debilidad del Ejecutivo local porque el giro del BNG ante el resultado económico negativo del Concello en 2025 merma su capacidad de sacar adelante asuntos que requieren mayoría absoluta, para lo que precisa el apoyo de los nacionalistas, su aliado preferente. El Bloque ha advertido de que no respaldará iniciativas municipales hasta que solucione su "buraco económico". En las últimas semanas, la abstención del BNG y el voto en contra del PP le impidió sacar adelante el plan de residuos. Y, el pasado mes, populares y nacionalistas tumbaron la propuesta del Gobierno local para destinar a las arcas municipales 1,77 millones de los beneficios de Emalcsa. Hoy, en cambio, el Bloque ha apoyado los tres asuntos que el Gobierno local ha llevado a pleno, todos relacionados con el urbanismo y la vivienda, y que, con el apoyo también del PP, fueron aprobados por unanimidad.