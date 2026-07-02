El Concello de A Coruña convoca a las asociaciones de taxis el 16 de julio para negociar el área metropolitana del servicio

El Gobierno municipal de A Coruña ha convocado a las dos asociaciones de taxis de la ciudad, Radio Taxi y Tele Taxi, para comenzar a trabajar en propuestas para el área metropolitana del taxi propuesta por la Xunta. En esta reunión, prevista para el próximo jueves 16 de julio, el Concello escuchará las demandas del sector antes de comenzar la negociación con los otros municipios que entrarán en el área: Arteixo, Oleiros, Culleredo y Cambre.

En el pleno de este jueves, el BNG afeó al Gobierno local la falta de negociación con los taxistas y presentó una moción para consensuar con ellos las condiciones de la futura área de prestación. La portavoz nacionalista, Avia Veira, afirmó que "existe unha fonda preocupación no sector, ao que non se ten consultado" y que de no hacerse, los nacionalistas no prestarían su apoyo a la propuesta metropolitana, para la que también solicitaron estudios técnicos "rigurosos e transparentes" antes de dar el visto bueno.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage Tuñas, aclaró que ya se había mantenido una reunión con los taxistas el pasado mes de abril, en la que también había estado presente la directora xeral de Mobilidade de la Xunta, y señaló que todavía se estaba en una fase "absolutamente inicial" del proceso.

Tanto nacionalistas como populares denunciaron la permisividad del Ejecutivo municipal con los VTC, que el PP señaló que son "ajenos al control municipal". La formación popular criticó que todavía no exista una ordenanza municipal que regule a estos vehículos y que tampoco se haya presentado un Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS).

La oposición afea la decisión de mover las cocheras del bus urbano

La Corporación también debatió, a raíz de preguntas orales del PP y del BNG, el estado del contrato de transporte público municipal y la decisión del Concello de situar las nuevas cocheras del autobús urbano en el solar del antiguo acuartelamiento de Defensa de Agrela, frente a Marineda City.

El BNG criticó al Gobierno municipal por el retraso en la licitación del servicio de autobús, que lleva más de un año prestándose con el contrato caducado, además de la decisión de trasladar las cocheras al parque Defensa. Su portavoz reclamó al Ejecutivo que explicara qué accesos tendrían los vehículos, así como la urbanización de los terrenos en los que se iban a estacionar. "Non hai xustificación posible para isto", aseveró la nacionalista.

Lage Tuñas defendió la posición del Ejecutivo municipal señalando que este traslado evitará "un dos elementos máis críticos" de la licitación del servicio, en referencia a la necesidad de contar con unas cocheras. "Cremos que pensar nunha instalación municipal que revirta ao Concello é un paso acertado e garantista", apuntó, respecto a la exigencia municipal de que sea la nueva concesionaria del bus la que asuma el coste de construcción de las cocheras, que pasarán a manos del Concello al concluir el contrato.

Los populares también afearon el cambio de la ubicación de las cocheras, señalando que supondría renunciar a unas "plusvalías millonarias" para asumir una infraestructura que construirá la nueva adjudicataria. "El convenio era claro, Defensa vendía y el Concello cobraba, no había que desarrollar", señaló su concejal Roberto Rodríguez, en referencia al convenio firmado por el Ayuntamiento con el Ministerio en 2009.

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El portavoz del Gobierno local afeó a los populares que, habiendo estado en el Gobierno local entre 2011 y 2015, no ejecutaran ese convenio. Y defendió la solución adoptada por su Ejecutivo que prefiere obtener los terrenos para usos públicos que esperan a que Defensa venda la parcela y participar el 50% en las plusvalías, como figura en el acuerdo de 2009.