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A Coruña prevé volver a licitar el contrato de la planta de basuras a finales de este mes

El Gobierno municipal afirma que todavía está en negociaciones con el Estado por la antigua cárcel

Nave reciclaje en la planta de Nostián

Nave reciclaje en la planta de Nostián / LOC

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Marta Casais

A Coruña

El Concello de A Coruña fijará una nueva oferta económica para gestionar la planta de tratamiento de residuos de Nostián a finales de este mes de julio, después de que ninguna empresa presentara oferta.

El portavoz del Ejecutivo municipal, José Manuel Lage Tuñas, respondiendo a una pregunta del PP en el Pleno sobre la licitación, señaló que en los próximos días darán a conocer el análisis que el Concello ha hecho de la situación en la comisión municipal y que "antes de que remate xullo esperamos reabrir a licitación para que a demora sexa a mínima posible".

Los populares criticaron la "nefasta gestión" del Concello con la planta de tratamiento de residuos y apremiaron al Gobierno local a que convocara la comisión, con presencia de todos los grupos municipales.

Sin novedades sobre la antigua cárcel

A preguntas del BNG sobre la solución del estado de la antigua cárcel a raíz de la sentencia que anula el convenio suscrito en 2005 con el Estado, el Gobierno local aseguró que "estase traballando para ter unha solución positiva para a cidade".

Los nacionalistas exigieron que el Concello y la alcaldesa usaran su "peso político" para forzar una negociación con el Gobierno central. "Conseguir a devolución do antigo cárcere non é unha cuestión xurídica, é de vontade política", afirmó Francisco Jorquera, que recordó el acuerdo entre el BNG y el Ejecutivo municipal para los presupuestos incluía avances sobre este tema.

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Lage Tuñas explicó que hay un "diálogo abierto" con el Estado y que no se trata solo de conseguir la titularidad del inmueble. "Todos coincidimos en que hai que manter a posición que vimos defendendo e cando teñamos algo que contar contarémolo", destacó el portavoz municipal.

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