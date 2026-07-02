A Coruña prevé volver a licitar el contrato de la planta de basuras a finales de este mes

El Concello de A Coruña fijará una nueva oferta económica para gestionar la planta de tratamiento de residuos de Nostián a finales de este mes de julio, después de que ninguna empresa presentara oferta.

El portavoz del Ejecutivo municipal, José Manuel Lage Tuñas, respondiendo a una pregunta del PP en el Pleno sobre la licitación, señaló que en los próximos días darán a conocer el análisis que el Concello ha hecho de la situación en la comisión municipal y que "antes de que remate xullo esperamos reabrir a licitación para que a demora sexa a mínima posible".

Los populares criticaron la "nefasta gestión" del Concello con la planta de tratamiento de residuos y apremiaron al Gobierno local a que convocara la comisión, con presencia de todos los grupos municipales.

Sin novedades sobre la antigua cárcel

A preguntas del BNG sobre la solución del estado de la antigua cárcel a raíz de la sentencia que anula el convenio suscrito en 2005 con el Estado, el Gobierno local aseguró que "estase traballando para ter unha solución positiva para a cidade".

Los nacionalistas exigieron que el Concello y la alcaldesa usaran su "peso político" para forzar una negociación con el Gobierno central. "Conseguir a devolución do antigo cárcere non é unha cuestión xurídica, é de vontade política", afirmó Francisco Jorquera, que recordó el acuerdo entre el BNG y el Ejecutivo municipal para los presupuestos incluía avances sobre este tema.

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Lage Tuñas explicó que hay un "diálogo abierto" con el Estado y que no se trata solo de conseguir la titularidad del inmueble. "Todos coincidimos en que hai que manter a posición que vimos defendendo e cando teñamos algo que contar contarémolo", destacó el portavoz municipal.