David Sims, protagonista de la nueva gran exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña

El fotógrafo británico David Sims ha sido elegido para protagonizar la nueva gran exposición de la Fundación MOP en el espacio del que dispone en el Muelle de Batería del Puerto de A Coruña. Llevará por nombre The Hamster Becomes The Problem. Será la sucesora de la muestra sobre la obra de Annie Leibovitz durante el próximo invierno y de la actual de Paolo Roversi. Se abrirá al público el 21 de noviembre y estará disponible hasta el 1 de mayo de 2027.

Sims, nacido en Sheffield (Inglaterra) en 1966, es un fotógrafo que ha trabajado tanto el ámbito editorial como publicitario. En la exposición se podrá ver también su obra más personal, en la que según explica la Fundación, desafía una y otra vez las convenciones de la fotografía de moda. Su obra ha estado presente en museos como el Victoria and Albert Museum de Londres, el LACMA de Los Angeles o la galería Tate, también de la capital británica.

Malgosia, Jil Sander, 1999 / David Sims

Según explica la Fundación en una nota de prensa, el inglés ha sabido utilizar las innovaciones técnicas en su obra. "David Sims posee un profundo conocimiento de la historia de la fotografía y de las diferentes posibilidades que ofrecen los avances tecnológicos en la cultura visual y las plataformas de creación de imágenes", explican.

Su mirada ha servido para visualizar los cambios del mundo de la moda. "Entre la moda y el documental, lo íntimo y lo performativo, lo rebelde y lo tierno, la exposición revela a un artista siempre atento a las nociones cambiantes de identidad, belleza y representación, dotado de una comprensión instintiva de su papel en tanto que creador de imágenes y de una afinada percepción de la sensibilidad de sus públicos", destaca la Fundación MOP.

Inspiración a futuras generaciones

La presidenta de la fundación, Marta Ortega Pérez, cree que su trabajo ha servido de inspiración para futuros profesionales de la fotografía de moda. "David Sims ha entendido siempre que la fotografía va mucho más allá de las imágenes por sí solas. A lo largo de su carrera, sus imágenes han logrado conectar personas, actitudes y movimientos culturales que han definido a sucesivas generaciones, dando lugar a una obra que es, todavía hoy, tan influyente como cuando apareció por primera vez", destaca Ortega.

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Roisin, souvenir St Moritz, 2022 / David Sims

"En el centro del trabajo de David encontramos una profunda fascinación por la cultura juvenil: su energía, su vulnerabilidad, su creatividad y su capacidad para transformarse. Muy pocos fotógrafos han sido capaces de observar estas transformaciones con una sensibilidad tan aguda, o de entender de una forma tan intuitiva cómo condicionan nuestra mirada sobre nosotros mismos y sobre nuestro panorama cultural", añade la fundadora de la fundación.