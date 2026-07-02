Desarticulado en A Coruña un grupo criminal que estafaba a clientes haciéndose pasar por comerciales de telefonía

Cuatro personas han sido detenidas en A Coruña acusados de grupo criminal, estafa y blanqueo de dinero mediante una técnica conocida como Slamming, que consiste en la contratación fraudulenta de terminales de telefonía móvil.

La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña en colaboración con el Equipo@Coruña de la Guardia Civil de A Coruña.

Según relatan los agentes, los autores contactaban con las víctimas haciéndose pasar por comerciales de una compañía telefónica, ofreciéndoles supuestas mejoras en su contrato o la entrega de teléfonos móviles de alta gama.

Tras hacer esa contratación fraudulenta, un supuesto mensajero acudía al domicilio de la víctima alegando un error en la entrega y recogía el terminal que iba a ser supuestamente sustituido, que posteriormente era enviado fuera del territorio nacional. Como consecuencia, las víctimas perdían el teléfono y además contraían una deuda con la compañía telefónica.

En la operación, además, se realizaron tres registros domiciliarios, se detuvo a cuatro personas y se esclarecieron 56 hechos delictivos cometidos en toda la provincia de A Coruña.

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La Policía Nacional pide a la ciudadanía que desconfíe de este tipo de llamadas supuestamente comerciales que ofrecen rebajas desproporcionadas en sus contratos además de la entrega gratuita de terminales telefonía móvil de gama alta, recomendando contactar con las compañías para verificar estas ofertas. Además, desconfiar cuando piden datos bancarios o tarjetas y envío de documentación personal.