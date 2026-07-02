Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiestas de María PitaAmper mueve fichaLa Soleada no se tiraCalendario del DeportivoNueva terraza en O ParroteEntrevista a Pablo Alborán
instagramlinkedin

Desarticulado en A Coruña un grupo criminal que estafaba a clientes haciéndose pasar por comerciales de telefonía

Fueron detenidas cuatro personas y esclarecidos 56 hechos delictivos

Una persona usa el teléfono móvil

Una persona usa el teléfono móvil / Rafa Lopez

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Rivera

A Coruña

Cuatro personas han sido detenidas en A Coruña acusados de grupo criminal, estafa y blanqueo de dinero mediante una técnica conocida como Slamming, que consiste en la contratación fraudulenta de terminales de telefonía móvil.

La operación fue llevada a cabo por el Grupo de Investigación Tecnológica de la Brigada Provincial de Policía Judicial de A Coruña en colaboración con el Equipo@Coruña de la Guardia Civil de A Coruña.

Según relatan los agentes, los autores contactaban con las víctimas haciéndose pasar por comerciales de una compañía telefónica, ofreciéndoles supuestas mejoras en su contrato o la entrega de teléfonos móviles de alta gama.

Tras hacer esa contratación fraudulenta, un supuesto mensajero acudía al domicilio de la víctima alegando un error en la entrega y recogía el terminal que iba a ser supuestamente sustituido, que posteriormente era enviado fuera del territorio nacional. Como consecuencia, las víctimas perdían el teléfono y además contraían una deuda con la compañía telefónica.

En la operación, además, se realizaron tres registros domiciliarios, se detuvo a cuatro personas y se esclarecieron 56 hechos delictivos cometidos en toda la provincia de A Coruña.

Noticias relacionadas

La Policía Nacional pide a la ciudadanía que desconfíe de este tipo de llamadas supuestamente comerciales que ofrecen rebajas desproporcionadas en sus contratos además de la entrega gratuita de terminales telefonía móvil de gama alta, recomendando contactar con las compañías para verificar estas ofertas. Además, desconfiar cuando piden datos bancarios o tarjetas y envío de documentación personal.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
  6. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  7. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  8. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido

Desarticulado en A Coruña un grupo criminal que estafaba a clientes haciéndose pasar por comerciales de telefonía

Desarticulado en A Coruña un grupo criminal que estafaba a clientes haciéndose pasar por comerciales de telefonía

David Sims, protagonista de la nueva gran exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña

El nordés baja las temperaturas en A Coruña antes de la llegada de varios días de calor

El nordés baja las temperaturas en A Coruña antes de la llegada de varios días de calor

Fiestas para unir aún más a Monte Martelo, seis barrios en uno en A Coruña: "Es bonito porque ves un gran compañerismo"

'Biblioteca verde' en A Coruña: la playa de Riazor abre sus puertas al programa de educación ambiental para el verano

El desplome de la venta de pisos abre la puerta a viviendas más asequibles en A Coruña: ¿llegará el esperado ajuste?

El desplome de la venta de pisos abre la puerta a viviendas más asequibles en A Coruña: ¿llegará el esperado ajuste?

Una playa a una hora y media de A Coruña, elegida entre las diez mejores de España: así puedes reservar plaza para visitarla

Una playa a una hora y media de A Coruña, elegida entre las diez mejores de España: así puedes reservar plaza para visitarla

Condenados a 20 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña

Condenados a 20 años de cárcel los dos acusados del asesinato de Yoel Quispe en A Coruña
Tracking Pixel Contents