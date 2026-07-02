¿Fan de los cromos del Mundial? Marineda City organiza un intercambio

Los cromos del Mundial de Fútbol se han convertido en un auténtico fenómeno fan durante la competición de este verano. Por ello, el centro comercial Marineda City de A Coruña habilitará este viernes y sábado un espacio para el intercambio de cromos dirigido a aficionados de todas las edades.

Esta actividad forma parte de la Fan Zone instalada en el recinto en donde los coleccionistas pueden buscar completar sus álbumes. El intercambio se producirá entre las 18.00 y las 20.00 horas del sábado y las 12.00 y 14.00 horas del sábado.

Torneo Panna

Además, con motivo del Mundial, la empresa organiza un Torneo Panna, competición de fútbol en formato uno contra uno que tendrá una nueva edición este sábado de 18.00 a 20.30 horas en la Jaula Street Football instalada en la plaza Emilia Pardo Bazán del centro comercial.

Torneo Panna en Marineda City / LOC

En este juego, los futbolistas compiten en partidos rápidos que puntúan para una clasificación general. Además, si hacen un caño al rival el encuentro finaliza. Las inscripciones son gratuitas y se realizan el mismo día del torneo entre las 17:30 y las 18:00 horas en la propia zona de torneo. Los siguientes dos sábados se producirá un nuevo torneo en el que se premiará al ganador con una tarjeta regalo de las tiendas de Marineda.