Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Ajuste en la vivienda?Nueva exposición de Marta OrtegaXimo renuevaFiestas en Monte MarteloRuta de autocaravanasPlantas de vacaciones
instagramlinkedin

¿Fan de los cromos del Mundial? Marineda City organiza un intercambio

Además se organiza un Torneo Panna en formato de uno contra uno

Intercambio de cromos en Marineda City

Intercambio de cromos en Marineda City / LOC

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alberto Rivera

A Coruña

Los cromos del Mundial de Fútbol se han convertido en un auténtico fenómeno fan durante la competición de este verano. Por ello, el centro comercial Marineda City de A Coruña habilitará este viernes y sábado un espacio para el intercambio de cromos dirigido a aficionados de todas las edades.

Esta actividad forma parte de la Fan Zone instalada en el recinto en donde los coleccionistas pueden buscar completar sus álbumes. El intercambio se producirá entre las 18.00 y las 20.00 horas del sábado y las 12.00 y 14.00 horas del sábado.

Torneo Panna

Además, con motivo del Mundial, la empresa organiza un Torneo Panna, competición de fútbol en formato uno contra uno que tendrá una nueva edición este sábado de 18.00 a 20.30 horas en la Jaula Street Football instalada en la plaza Emilia Pardo Bazán del centro comercial.

Noticias relacionadas y más

Torneo Panna en Marineda City

Torneo Panna en Marineda City / LOC

En este juego, los futbolistas compiten en partidos rápidos que puntúan para una clasificación general. Además, si hacen un caño al rival el encuentro finaliza. Las inscripciones son gratuitas y se realizan el mismo día del torneo entre las 17:30 y las 18:00 horas en la propia zona de torneo. Los siguientes dos sábados se producirá un nuevo torneo en el que se premiará al ganador con una tarjeta regalo de las tiendas de Marineda.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
  6. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  7. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  8. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido

¿Fan de los cromos del Mundial? Marineda City organiza un intercambio

¿Fan de los cromos del Mundial? Marineda City organiza un intercambio

La concejala Noemí Díaz se despide del pleno de A Coruña: "No es por un problema de salud, es una decisión personal y profesional"

La concejala Noemí Díaz se despide del pleno de A Coruña: "No es por un problema de salud, es una decisión personal y profesional"

El pleno de A Coruña avanza en el desarrollo de más pisos públicos en las parcelas de la Xunta en Xuxán

El pleno de A Coruña avanza en el desarrollo de más pisos públicos en las parcelas de la Xunta en Xuxán

Fiestas para unir aún más a Monte Martelo, seis barrios en uno en A Coruña: "Es bonito porque ves un gran compañerismo"

Publicado el calendario laboral de 2027 en Galicia: nueve posibles puentes en A Coruña

La floristería de A Coruña donde las plantas se curan y se van de vacaciones: "Somos hospital y guardería"

Desarticulado en A Coruña un grupo criminal que estafaba a clientes haciéndose pasar por comerciales de telefonía

Desarticulado en A Coruña un grupo criminal que estafaba a clientes haciéndose pasar por comerciales de telefonía

David Sims, protagonista de la nueva gran exposición de la Fundación Marta Ortega en A Coruña

Tracking Pixel Contents