Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
¿Ajuste en la vivienda?Nueva exposición de Marta OrtegaXimo renuevaFiestas en Monte MarteloRuta de autocaravanasPlantas de vacaciones
instagramlinkedin

Festa dos Martelos 2026 en A Coruña: pregón de Lendoiro, churrascada popular y verbena desde este jueves hasta el sábado 4 de julio

La celebración incluye la actuación de América de Vigo el viernes y otra con de la orquesta Barceló el sábado

Augusto César Lendoiro posa con la placa del Real Club Deportivo de la antigua sede en Plaza de Pontevedra.

Augusto César Lendoiro posa con la placa del Real Club Deportivo de la antigua sede en Plaza de Pontevedra. / Iago López

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Adrián Lede

A Coruña

La Festa dos Martelos 2026 en A Coruña, vuelve a unir a los vecinos de O Birloque, A Cabana, Someso, As Rañas, Martinete y San Cristóbal. Desde este jueves 2 hasta el sábado 4 de julio, la explanada del aparcamiento de la piscina de Elviña acogerá tres días de actividades con música en directo, gastronomía y propuestas para todas las edades.

Esta tradicional celebración forma parte del programa municipal Festas nos Barrios, que apoya la organización de fiestas populares promovidades por las asociaciones vecinales.

Programa de la Festa dos Martelos 2026

La programación comenzará este jueves y se prolongará durante tres jornadas repletas de actividades.

Jueves 2 de julio

Las fiestas arrancarán con el tradicional pregón, a cargo del exjugador del Deportivo, Iago Iglesias, y del expresidente del club, Augusto César Lendoiro, que dará paso a las primeras actuaciones musicales y al ambiente festivo que caracterizará todo el fin de semana.

Viernes 3 de julio

Uno de los platos fuertes llegará con el concierto de la banda América de Vigo, una actuación que reunirá a vecinos y visitantes en la plaza Agustín Díaz.

Sábado 4 de julio

La última jornada concentrará buena parte del programa festivo.

Noticias relacionadas

Habrá bendición de coches, una gran churrascada popular, animación musical durante todo el día y una gran verbena amenizada por la orquesta Barceló.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. A Coruña presenta las Fiestas de María Pita 2026: actuarán Mercedes Peón, La Delio Valdez, Ginebras o Fillas de Cassandra
  2. Un hombre muere apuñalado en el cuello en una calle de Os Rosales en A Coruña
  3. Abre una pastelería asiática en un rincón escondido de A Coruña: 'La gente no sabe que estoy aquí
  4. La tienda que endulza A Coruña desde hace 80 años: 'Mi padre trajo los primeros Conguitos a la ciudad en un saco
  5. Pablo Alborán, en A Coruña: 'Si tuviera que volver a empezar y cantar por los antros en los que he cantado, lo volvería a hacer. Tengo la misma ilusión
  6. Zara y el Deportivo lanzan una colección de ropa de niños: camisetas, sudaderas y bolsas con el nuevo escudo
  7. El Matadero, una playa tranquila y acogedora para vecinos de A Coruña: 'Es pequeña, pero tiene algo especial
  8. El Tribunal Superior de Galicia rechaza demoler un edificio de Cuatro Caminos, en A Coruña, por estar protegido

Festa dos Martelos 2026 en A Coruña: pregón de Lendoiro, churrascada popular y verbena desde este jueves hasta el sábado 4 de julio

Festa dos Martelos 2026 en A Coruña: pregón de Lendoiro, churrascada popular y verbena desde este jueves hasta el sábado 4 de julio

Fiestas de Bens 2026 en A Coruña: programa completo, orquestas y actividades del 3 al 5 de julio

Fiestas de Bens 2026 en A Coruña: programa completo, orquestas y actividades del 3 al 5 de julio

Los efectos especiales regresan a A Coruña con Mundos Digitales: de la productora fundada por George Lucas al creador de Tadeo Jones

Abre el plazo de inscripción para las 2.600 plazas de actividades extraescolares que ofrece el Concello de A Coruña y las ANPAS

Abre el plazo de inscripción para las 2.600 plazas de actividades extraescolares que ofrece el Concello de A Coruña y las ANPAS

¿Fan de los cromos del Mundial? Marineda City organiza un intercambio

¿Fan de los cromos del Mundial? Marineda City organiza un intercambio

La concejala Noemí Díaz se despide del pleno de A Coruña: "No es por un problema de salud, es una decisión personal y profesional"

La concejala Noemí Díaz se despide del pleno de A Coruña: "No es por un problema de salud, es una decisión personal y profesional"

El pleno de A Coruña avanza en el desarrollo de más pisos públicos en las parcelas de la Xunta en Xuxán

El pleno de A Coruña avanza en el desarrollo de más pisos públicos en las parcelas de la Xunta en Xuxán

Fiestas para unir aún más a Monte Martelo, seis barrios en uno en A Coruña: "Es bonito porque ves un gran compañerismo"

Tracking Pixel Contents