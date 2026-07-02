Festa dos Martelos 2026 en A Coruña: pregón de Lendoiro, churrascada popular y verbena desde este jueves hasta el sábado 4 de julio

La Festa dos Martelos 2026 en A Coruña, vuelve a unir a los vecinos de O Birloque, A Cabana, Someso, As Rañas, Martinete y San Cristóbal. Desde este jueves 2 hasta el sábado 4 de julio, la explanada del aparcamiento de la piscina de Elviña acogerá tres días de actividades con música en directo, gastronomía y propuestas para todas las edades.

Esta tradicional celebración forma parte del programa municipal Festas nos Barrios, que apoya la organización de fiestas populares promovidades por las asociaciones vecinales.

Programa de la Festa dos Martelos 2026

La programación comenzará este jueves y se prolongará durante tres jornadas repletas de actividades.

Jueves 2 de julio

Las fiestas arrancarán con el tradicional pregón, a cargo del exjugador del Deportivo, Iago Iglesias, y del expresidente del club, Augusto César Lendoiro, que dará paso a las primeras actuaciones musicales y al ambiente festivo que caracterizará todo el fin de semana.

Viernes 3 de julio

Uno de los platos fuertes llegará con el concierto de la banda América de Vigo, una actuación que reunirá a vecinos y visitantes en la plaza Agustín Díaz.

Sábado 4 de julio

La última jornada concentrará buena parte del programa festivo.

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Habrá bendición de coches, una gran churrascada popular, animación musical durante todo el día y una gran verbena amenizada por la orquesta Barceló.