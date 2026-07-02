Fiestas de Bens 2026 en A Coruña: programa completo, orquestas y actividades del 3 al 5 de julio
Las celebraciones del barrio coruñés ofrecerán durante tres jornadas eventos para todas las edades, desde sesiones vermú a juegos populares
Las Fiestas de Bens 2026 vuelven a llenar de ambiente festivo este barrio de A Coruña del viernes 3 al domingo 5 de julio. Música en directo, orquestas, churrascadas populares, sesiones vermú, actividades infantiles y tradicionales populares conforman una programación para todas las edades.
La celebración forma parte del programa municipal Festas nos Barrios, impulsado por el Ayuntamiento de A Coruña para apoyar las fiestas organizadas por las asociaciones vecinales y fomentar la convivencia en los barrios.
Programa de las Fiestas de Bens 2026
Durante tres jornadas, vecinos y visitantes podrán disfrutar de numerosas actividades.
Viernes 3 de julio
Las fiestas comenzarán a las 20.30 horas con una churrascada popular, antesala de una gran verbena que contará con la actuación de la reconocida orquesta Los Satélites, una de las formaciones más populares del panorama gallego.
Sábado 4 de julio
La jornada del sábado arrancará con una sesión vermú a cargo del Dúo Crazy a partir de las 14.30 horas.
Posteriormente, habrá una nueva propuesta gastronómica para los asistentes y, por la noche, llegará uno de los momentos más esperados con la verbena protagonizada por Fania Blanco Show.
Domingo 5 de julio
El último día de las fiestas estará dedicado a las tradiciones y a las actividades familiares.
La programación incluye dianas y alboradas, un partido de fútbol entre vecinos, misa solemne, sesión vermú con pulpo y actuación musical, además de una fiesta infantil, un torneo de llaves y música para poner el broche a las celebraciones.
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