Los desniveles en el fondo de la ría, la nueva preocupación de los mariscadores de O Burgo: "Puedes tener el agua por las rodillas y, dos pasos después, hundirte"

Antes de encontrar un berberecho o una almeja, los mariscadores de la ría de O Burgo tienen que enfrentarse a un obstáculo inesperado: los tramos donde el fondo desaparece de golpe. La imagen de los trabajadores cubiertos hasta el cuello forma parte de la rutina de quienes faenan en este espacio cuando la marea y la falta de una embarcación con patrón portuario les impiden acceder caminando a determinadas zonas del banco marisquero.

Los más jóvenes cruzan el agua por sus propios medios. Los de mayor edad, muchos de ellos con problemas de movilidad o sin saber nadar, directamente no pueden hacerlo.

Esa es la situación que denuncia la directiva de la cofradía de A Coruña, que reclama a las administraciones una solución para poder seguir trabajando. "Nosotros no queremos dinero. Lo único que queremos es poder trabajar", resume María, integrante de la directiva de la cofradía. "Necesitamos que alguien nos ayude a encontrar un sistema para tener un patrón sin que suponga un gasto que no podemos asumir", añade.

El problema, explica, se ha agravado en un momento especialmente delicado para el sector. Las obras de dragado y regeneración ambiental de la ría finalizaron en abril de 2024, después de más de tres años de trabajos han perjudicado su situación. El proyecto permitió reducir de forma notable la contaminación del estuario, aunque los profesionales del marisqueo sostienen que la productividad de los bancos marisqueros "todavía no se ha recuperado", lo que ha "reducido considerablemente" sus ingresos.

Un patrón portuario

A esa situación económica se suma ahora la falta de un patrón portuario, la persona con la titulación necesaria para gobernar la embarcación de la cofradía. El patrón que realizaba esa función falleció y, desde entonces, no han conseguido sustituirlo de forma estable. "Lo peor es que nosotros tenemos la embarcación, pero no tenemos quien la lleve. Vinieron algunas personas, pero nadie se quedó de manera fija y contratar a un patrón nos resulta imposible con los ingresos que tenemos ahora", explica María.

Mariscadores de la ría de O Burgo / Casteleiro

La embarcación resulta imprescindible porque la ría de O Burgo presenta unas características muy diferentes a las de otros arenales gallegos. "En otras rías la gente entra andando prácticamente todo el recorrido. Aquí puedes tener el agua por las rodillas y, dos pasos después, hundirte completamente", señala.

Esa irregularidad del fondo convierte el acceso en un problema diario. "Yo sé nadar y, si hace falta, cruzo. Pero hay compañeros mayores que no pueden hacerlo. Hay personas que utilizan andador fuera del trabajo y no tienen ninguna posibilidad de atravesar esas zonas sin ayuda. Más del 60% somos gente mayor de 50 y algunos no saben nadar", indica.

La consecuencia es que algunos profesionales renuncian a trabajar determinados bancos marisqueros porque simplemente no pueden llegar hasta ellos: "Si no podemos cruzar, no podemos trabajar. Y si no trabajamos, no tenemos ingresos".

El punto de control de la cofradía se encuentra actualmente en el entorno de la conservera, junto al puente de A Pasaxe, un espacio provisional desde el que organizan la actividad mientras esperan una ubicación definitiva. La directiva insiste en que la reivindicación no tiene un componente económico. "No pedimos que nos paguen un sueldo ni subvenciones para vivir. Queremos ganarnos la vida trabajando, como siempre hicimos", asegura.

Mariscadores en la ría de O Burgo / Carlos Pardellas

Lo que solicitan es que la Consellería do Mar, la Xunta o cualquier otra administración competente estudie una alternativa que permita sufragar o facilitar ese servicio sin que recaiga íntegramente sobre la cofradía. "Nos da igual la fórmula. Si hay otra solución distinta al patrón, que la estudien. Lo importante es poder cruzar con seguridad y llegar al banco marisquero", explica.

La situación económica, asegura, no deja margen para asumir nuevos gastos. "Somos pocos trabajadores y con lo que reunimos no podemos hacer frente al coste de un patrón todos los meses. No llegamos", dice María, quien reconoce que la preocupación va "más allá de las dificultades diarias para acceder al trabajo".

El temor es que la falta de soluciones termine poniendo en riesgo la continuidad de "muchas familias que viven exclusivamente del marisqueo". "Nosotros vivimos de esto. Si no podemos trabajar, no podemos pagar los recibos ni salir adelante. Lo único que pedimos es que nos ayuden a seguir trabajando", insiste.