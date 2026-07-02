Los efectos especiales regresan a A Coruña con Mundos Digitales: de la productora fundada por George Lucas al creador de Tadeo Jones

A Coruña vuelve a transformarse en un escenario puntero de creación digital y animación. El Plató Virtual de la Cidade das TIC celebra del 9 al 11 de julio la XXIV edición de Mundos Digitales, el Congreso Internacional de Animación, Efectos Visuales y Nuevos Media. Durante tres días, A Coruña acogerá conferencias y talleres impartidos por los mejores profesionales del sector —más de 60 ponentes— que, en esta edición, abordarán los distintos ámbitos creativos de manera totalmente transversal.

"Traemos a las primeras espadas del festival a la edición nacional para que nos cuenten no solo lo que se está haciendo, sino hacia dónde se va", explicó el director del evento, Manuel Meijide, en un acto en el plató virtual de la Ciudad de las TIC, al que asistieron la coordinadora del departamento de Política Audiovisual de la Agadic, Dolores Meijomín, y el presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso. La programación y las entradas están disponibles en la página web del evento.

Los platos fuertes

"Este año, el programa está compuesto con muchísimos profesionales de primer nivel mundial", detalló Meijide. Uno de los nombres propios más destacados de esta nueva edición es el de Laura Pedro, supervisora de efectos visuales y primera mujer en obtener el Goya a mejores efectos especiales —habiendo trabajado en películas como La sociedad de la nieve o Un monstruo viene a verme—. "Es un gran talento nacional que está a nivel del cualquiera otra de las grandes empresas a nivel mundial. Desde aquí se tiene el mismo talento que se tiene fuera, sin duda", afirmó Meijide.

Imagen de la película 'La sociedad de la nieve', premiada por sus efectos visuales / LOC

Paul Debevec es el otro plato fuerte del festival, director de investigación de Netflix y galardonado con tres Óscars, a quien Meijide percibe como "la mayor referencia en gráficos a nivel mundial". "La aportación de Paul Debevec ha marcado un antes y un después", añadió. Mundos Digitales fue una semilla en el éxito de Debevec, y en su tecnología llamada Light Stage —sistema de escaneo que permite capturar los detalles físicos de un actor real para recrearlo digitalmente—. Debevec acudió a una de las ponencias de la edición del festival de 2004, y en uno de los folios con el cuño de Mundos Digitales bocetó lo que finalmente se convertiría en el Light Stage.

Ponencia con el creador de Tadeo Jones

Pese a que las ponencias se plantean como conversaciones transversales, atienden a una serie de ámbitos. Para el sector de la animación, el evento trae al creador de Tadeo Jones, Enrique Gato, quien recorrerá los 25 años de una de las sagas más destacadas de la animación española. Carlos Grangel, "el mejor diseñador de personajes del mundo" para Meijide, ha sido el encargado de diseñar el cartel de esta edición. "Está hecha en acuarela. Parece un poco paradoja que la portada de Mundos Digitales sea en acuarela en vez de inteligencia artificial, pero es que realmente el arte está", explicó Meijide.

Para los efectos especiales, una charla a cargo del supervisor de personajes digitales Paul Giacoppo recorrerá sobre los 50 años de Industrial Light & Magic (ILM), la productora fundada por George Lucas, creador del universo Star Wars, y que está detrás de muchos grandes éxitos, como los de la saga de Darth Vader y Skywalker, y otros de Steven Spielberg, como Star Wars, Indiana Jones, E.T., Piratas del Caribe, o el Frankenstein de Guillermo del Toro.

Ligado a los dinosaurios de Spielberg, Stuart Sumida, presidente de la Sociedad de Paleontología de Vertebrados (SVP) —la mayor organización profesional de paleontólogos del mundo, un asiduo consultor anatómico para animación, efectos visuales y videojuegos—, impartirá una conferencia sobre el pasado, presente y futuro de la paleontología en la animación y los efectos visuales.

El futuro de los efectos especiales

En cuanto a la producción virtual, Mundos Digitales trabaja en un proyecto de formación a nivel europeo, con el que la idea es "seguir evangelizando todas las bondades" que tiene el campo. Meijide presentó en primicia, asimismo, la creación de la Galicia Film Commission —oficina encargada de potenciar los rodajes audiovisuales en la comunidad—. "Galicia es un escaparate enorme de localizaciones", confirmó el director del festival.

Mundos Digitales se presentó en la Ciudad de las TIC, donde está el plató virtual / Carlos Pardellas

Mundos Digitales también da cabida a los hologramas en 4D y a la producción híbrida que, en palabras de Meijide, es "el paso siguiente". Esta tecnología permite mejorar escenas reales con inteligencia artificial. "No es una cuestión de entrenar los movimientos de la actriz, es interpretar cómo es una actriz y que pueda actuar la inteligencia artificial. Se aproxima mucho a la realidad, y estamos empezando con ello", explicó Meijide.

El evento propone actividades complementarias, como la Feria de Empleo, el festival de cortometrajes de animación y el showroom, con diferentes experiencias.