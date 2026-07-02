El tiempo
El nordés baja las temperaturas en A Coruña antes de la llegada de varios días de calor
Las temperaturas máximas serán de 24 grados este jueves
A Coruña sigue bajo la influencia anticiclónica en la que lleva desde el principio de esta semana, aunque este jueves, igual que los dos días anteriores tiene una circulacion muy marcada del nordés que influye significativamente en las temperaturas y la sensación térmica.
El día arranca ya con cielos despejados, situación que se irá manteniendo durante todo el día.
Las temperaturas van subiendo poco a poco respecto a días anteriores, con 24 grados de máxima y 17 de mínima, aunque el viento que sopla moderado y con intervalos fuertes hace que la sensación sea menor. Es una situación muy distinta a otras ciudades gallegas, donde por ejemplo en Santiago se llega hasta los 29 grados, en Vigo a los 34, Pontevedra a los 33 u Ourense a los 35.
Varios días rondando los 30
Sin embargo, esta situación está a punto de terminar. La previsión más allá de este jueves incluye varios días de mucho calor. Mañana el termómetro ya subirá a los 27 grados, mientras que de cara al fin de semana se espera un panorama marcado con temperaturas muy altas.
Para el sábado por el momento MeteoGalicia prevé máximas de 29 grados, el domingo 31 y la nueva semana ya comenzará con otros 27 el lunes y martes y 28 miércoles y jueves. Por ahora no se ve ningún día en la previsión en donde las temperaturas bajen significativamente.
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