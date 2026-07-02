Pablo López, el coruñés incluido en la lista Forbes 30 Under 30: "Diseñamos tecnología puntera en Galicia para que el valor se quede aquí"

El coruñés Pablo López (A Coruña, 1996), cofundador de la empresa Innogando, acaba de entrar en la lista Forbes 30 Under 30 de 2026, que reconoce a los jóvenes con mayor proyección de España. Ingeniero de formación y responsable del desarrollo tecnológico de una empresa que aplica inteligencia artificial y sensores al sector ganadero, asegura que este reconocimiento "pertenece a todo el equipo" y reivindica el potencial de Galicia para liderar proyectos tecnológicos de alcance internacional.

¿Cómo recibe su inclusión en la prestigiosa lista Forbes?

Hace unos días que me lo dijeron y todavía proceso la noticia. Provoca una gran repercusión y recibo felicitaciones de mucha gente. Sin embargo, considero que lo importante no es el reconocimiento a nivel personal. Esto es un aval muy grande para el proyecto y, sobre todo, para el trabajo de mis compañeros. Esta vez me tocó a mí ser la cara visible, justo en mi última oportunidad por una cuestión de edad, ya que soy del año 96 y mis socios nacieron en 1995. El premio final pertenece a todo el equipo que hace posible esto, no solo a mí.

¿Esperaba un reconocimiento de este calibre?

No, la verdad es que no lo esperábamos. Sentimos una ilusión enorme, pero la sorpresa fue mayúscula porque hay gente muy buena ahí fuera. Resulta muy satisfactorio y es un orgullo para nosotros. Para mi familia y amigos también es un alivio, porque este trabajo exige muchas horas y esto pone en valor todo el sacrificio. Por otro lado, ahora también tengo que asumir la responsabilidad de mantener el listón alto.

Ya abrimos mercado en Estados Unidos, donde nuestro producto encaja muy bien por el tipo de explotación que tienen.

¿Que recuerda de los inicios de Innogando?

La idea original nació de mis socios, Elio y Daniel. Elio es veterinario, procede de una familia ganadera con una explotación en las afueras de Lugo y conocía desde la infancia a Daniel, que es ingeniero informático. Ellos sabían qué querían hacer, pero necesitaban una pieza para la parte de la carcasa, los plásticos y el desarrollo del producto físico. Ahí nos conocimos. Fundamos la empresa en 2020, en pleno año del covid. Los primeros recursos para la electrónica, los moldes de inyección y los salarios llegaron gracias a una primera ronda de financiación privada y a diversas ayudas públicas.

Usted estudió Ingeniería Electrónica en el campus de Ferrol. ¿Tenía algún vínculo previo con el sector agrario?

Yo entré en este mundo estrictamente a raíz de la tecnología de este proyecto. En mi familia no hay tradición ganadera ni relación directa con el campo. Sin embargo, descubrí un sector muy curioso, es un mundo en el que hay muchas oportunidades para la tecnología y yo creo que ayudar a implementar la tecnología puede ayudar a mucha gente y a muchos animales, sobre todo a las personas para poder tener una mejor conciliación y una mejor vida. Porque somos muy conscientes del problema que hay muchas veces del relevo generacional y de la despoblación. Al final, con estas herramientas, si le permites a los jóvenes ganaderos poder tener una vida más parecida a la de la ciudad, mejor. Nosotros nos damos cuenta de que la gente quiere vivir en el campo porque es un sitio muy bueno para vivir, pero el problema es el trabajo de ganadero que es mucho más exigente. Y con estas herramientas intentamos mejorar sus vidas para que puedan continuar el relevo, trabajen de una forma más ordenada y tengan una mejor conciliación de sus vidas laborales y personales

Fundadores de Innogando, Elio, Daniel, Diego y Pablo López abajo a la izquierda / Cedida

¿Qué aporta su tecnología a una explotación ganadera tradicional?

En la ganadería, las explotaciones actuales son mucho más inteligentes de lo que la gente piensa. Los ganaderos poseen un ojo clínico y detectan problemas de salud con una sola mirada. Nuestros sensores se colocan en los animales y supervisan de forma constante si la vaca come bien, si pasta o si descansa. El sistema evita que el ganadero tenga que subir al todoterreno cada día para revisar a cincuenta animales uno a uno. Si surge una anomalía, la aplicación envía un aviso al móvil con la alerta y la localización del animal. Optimiza el trabajo y permite desconectar.

¿Existe todavía el prejuicio de que la alta tecnología solo se desarrolla en las grandes urbes?

Antes sí se asociaba la vanguardia tecnológica con las ciudades por la concentración de talento y recursos. Hoy en día, la digitalización permite una democratización real. Ya no hace falta un laboratorio gigante ni una corporación industrial para desarrollar un dispositivo electrónico. Con menos recursos, pero bien enfocados, se logran resultados interesantes. De hecho, en el campo vivimos una nueva ola tecnológica con empresas punteras en Nueva Zelanda o Estados Unidos, y nosotros nos situamos en ese nivel.

¿Qué volumen de mercado tiene la empresa en la actualidad?

Nuestro mercado principal se concentra ahora mismo en España y Portugal, pero ya abrimos mercado en Estados Unidos, donde nuestro producto encaja muy bien por el tipo de explotación que tienen. En el territorio nacional el cliente está muy repartido. Galicia tiene un peso importante, pero registramos muchas ventas en Castilla y León, Extremadura o Andalucía.

Con estas herramientas intentamos mejorar sus vidas para que puedan continuar el relevo, trabajen de una forma más ordenada y tengan una mejor conciliación de sus vidas laborales y personales.

¿Compensa el esfuerzo de estos años?

Es un trabajo muy reconfortante cuando acudimos a ferias y eventos. Muchos ganaderos se acercan para darnos las gracias porque el dispositivo les salvó a un animal querido en un parto complicado de madrugada. El sistema avisó a las tres de la mañana y pudieron reaccionar a tiempo. También nos alegra conocer casos de familias que dudaban si continuar con el negocio y que, gracias a esta ayuda, decidieron mantener su estilo de vida.

¿Se puede crecer de forma global sin abandonar Galicia?

Nosotros fabricamos y desarrollamos toda la tecnología aquí, en Galicia. Al final una de las razones es porque intentamos que la cadena de producción quede lo máximo posible dentro de España. Precisamente por eso, por poder generar un tejido industrial, generar un tejido de proveedores y distribuidores que permitan que lo que es el valor de diseñar algo tecnológicamente puntero, como la que hacemos nosotros, y toda su cadena de valor se quede aquí para que luego repercuta en la sociedad. Yo creo que para que todos podamos tener una buena calidad de vida y los servicios funcionen y demás, es importante que haya empresas que generen valor, generen dispositivos de alto valor sobre todo y los fabriquen aquí en España para que generen puestos de trabajo. Nunca sentimos la necesidad de marcharnos fuera para crecer. Es cierto que hay talento gallego en multinacionales como Google o Spotify, y lo ideal es que esa gente regrese pronto con nuevas metodologías, pero nosotros pudimos ser líderes desde aquí desde el primer día.

¿Cuáles son los próximos pasos de la compañía tras este hito?

El desarrollo tecnológico no se detiene. Actualmente, trabajamos desarrollando tecnología, mejoras del vallado virtual y sistemas de geofencing. Queremos mantenernos siempre a la vanguardia de la ingeniería agraria. La idea es poder seguir llegando a más ganaderos en todo el mundo para poder ayudar a la mayor cantidad de gente posible.