El pleno de A Coruña avanza en el desarrollo de más pisos públicos en las parcelas de la Xunta en Xuxán

El barrio de Xuxán avanza en el desarrollo de más vivienda pública. El Pleno de A Coruña ha aprobado esta mañana por unanimidad una modificación del Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) para cambiar el uso de dos parcelas de la Xunta en Xuxán para poder construir más pisos públicos.

Este cambio, solicitado por el Instituto Galego de Vivenda e Solo (IGVS) de la Xunta, permite reducir el uso terciario a solo las plantas bajas de los edificios planeados, además de cumplir con el acuerdo de los vecinos de la Peneiroa para conservar sus viviendas.

Según detalló el concejal de Urbanismo, Francisco Dinís Díaz, durante su intervención, al proyecto se presentaron un total de 78 alegaciones en contra, una de ellas repetida 52 veces, que parten de la asociación de vecinos del barrio de Xuxán. En estas, los residentes alertaban sobre posibles consecuencias en la movilidad, en especial sobre los accesos al barrio.

El edil señaló que en un encuentro mantenido con la entidad "les hemos demostrado que los cambios no están como habían entendido" y defendió las modificaciones en los aparcamientos para "unificarlos con el resto de la ciudad".

Tanto el BNG como el PP votaron a favor de la propuesta. La portavoz nacionalista, Avia Veira, señaló que el cambio "chega tarde para moitas familias, pero chega a tempo para outras moitas", mientras que el popular Miguel Lorenzo criticó que se haya llevado a pleno la propuesta con un año de retraso. "Nos preocupa que siempre estén poniendo de relieve que el principal problema es la vivienda y que tarden un año en traer este tema", apuntó el portavoz del PP.

La crisis de vivienda ocupó buena parte del debate, en la que el BNG volvió a denunciar cómo se están llevando a cabo las expropiaciones del proyecto de la Xunta para construir las 4.000 viviendas de Monte Mero, junto a la Ciudad de las TIC, antigua fábrica de armas, y los populares denunciaron las medidas "que perjudican al mercado de vivienda" como la declaración de la zona tensionada.

Construcción de viviendas en Os Rosales y Visma

El Pleno también dio luz verde a dos expedientes para modificar la forma de un edificio en la urbanización de San Pedro de Visma y para permitir la construcción de viviendas públicas en el polígono de Os Rosales en una parcela cedida por el Ayuntamiento a la Xunta.

En Visma, el Concello toma la decisión en respuesta a las quejas de los vecinos de Os Mariñeiros, que denunciaban el impacto del edificio planteado en sus viviendas, mientras que en Os Rosales se actúa por petición de la Xunta, que planea levantar hasta 58 pisos de promoción pública en la parcela. El inmueble tendrá ocho plantas de altura, con bajo cubierta y planta baja.

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La Corporación aprobó por unanimidad los estudios de detalle para los dos edificios. Este instrumento urbanístico concreta los volúmenes de los inmuebles.