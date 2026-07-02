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El PSOE y el BNG cambian una moción del PP para añadir que la Xunta asuma las competencias del aeropuerto de Alvedro

La iniciativa original de los populares instaba al Gobierno municipal a licitar los contratos de promoción a líneas aérea y a que reclamase al Estado la ampliación de la pista del aeropuerto coruñés

Aviones aterrizando y despegando en el aeropuerto de Alvedro

Aviones aterrizando y despegando en el aeropuerto de Alvedro / IAGO LOPEZ/ROLLER AGENCIA / LCO

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Marta Casais

A Coruña

El PSOE y el BNG forzaron un cambio este jueves en una moción del PP que exigía que el Ayuntamiento de A Coruña licitase los contratos de promoción para las conexiones. Ambas formaciones aprobaron añadir enmiendas para, además, instar a la Xunta a que se hiciera responsable de la promoción turística y asumiera las competencias en materia de coordinación aeroportuaria.

El PP reclamaba también en su propuesta que el Concello de A Coruña exigiera al Estado que incluyese al aeropuerto de Alvedro en las principales actuaciones e inversiones de Aena para, entre otros objetivos, conseguir la ampliación de la terminal o instalar el sistema ILS-3, que ya existe en Santiago y Vigo, y que permite a los aviones aterrizar con precisión en condiciones meteorológicas adversas.

Los nacionalistas se mostraron de acuerdo con exigir al Estado más inversiones para el aeropuerto, pero apuntaron que tendría que ser la administración autonómica la que asumiera la defensa de la infraestructura, así como de Peinador y Lavacolla. "Negarse a coordinar os tres aeroportos é un desprezo a toda a sociedade galega", apuntó el concejal David Soto.

El Gobierno municipal defendió los datos de pasajeros del aeropuerto coruñés, así como los indicadores turísticos. "É unha situación moi boa, consecuencia das políticas para facer da Coruña un destino atractivo", señaló el concejal Gonzalo Castro, que apremió a la Xunta a que "exerza de Goberno" y "non faga un exercicio de escapismo".

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A pesar de que el PP rechazó la inclusión de las enmiendas planteadas por socialistas y nacionalistas, el Pleno aprobó adjuntarlas a la moción, que finalmente salió adelante sin los votos populares.

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