Festivos
Publicado el calendario laboral de 2027 en Galicia: nueve posibles puentes en A Coruña
Al ser año santo tanto el 25 de julio como el 15 de agosto coinciden en domingo
Como cada año, la planificación de vacaciones, festivos y puentes forma parte de la organización habitual de los calendarios tanto para preparar posibles escapadas como para otro tipo de eventos, planes o fiestas.
La Xunta de Galicia ha hecho público el calendario laboral del próximo año 2027 con dos alteraciones respecto a lo habitual, aunque ya esperadas por ser Año Santo. "Haciendo uso de las facultades de opción y substitución, se opta por el 19 de marzo, fiesta de San José, por coincidir en domingo el día 25 de julio, Día Nacional de Galicia", explican. También añaden que "por coincidir en domingo el día 15 de agosto, día de Asunción de la Virgen, se substituye por el día 17 de mayo, Día das Letras Galegas".
El Gobierno gallego ha optado el próximo año por la fiesta de San José y no por la de San Juan como sí ha hecho otras veces. Esto hará que el San Juan sea escogido como festivo local en A Coruña. Además, también se elegirá, como es habitual, el Martes de Carnaval, que el próximo año cae en la segunda semana de febrero.
14 festivos
De esta manera, los festivos serán el viernes 1 de enero (Año Nuevo), el miércoles 6 de enero (Día de Reyes), el 9 de febrero (Martes de Carnaval), el viernes 19 de marzo (San José), 25 y 26 de marzo por ser Jueves y Viernes Santo, el 1 de mayo, que coincidirá en sábado (Fiesta del Trabajo); el lunes 17 de mayo (Día das Letras Galegas) y el jueves 24 de junio (San Juan).
Hay que irse a después del verano, casi cuatro meses después, para tener el siguiente festivo que será el martes 12 de octubre (Día del Pilar). Después quedará el lunes 1 de noviembre (Todos los Santos), el lunes 6 de diciembre (Día de la Constitución), miércoles 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) y el día de Navidad, 25 de diciembre, que cae en sábado.
Posibles puentes
De cara a la organización de posibles planes, los coruñeses podrán disfrutar de cinco días pegados en fin de semana (Año Nuevo, San José, Letras Galegas, Todos los Santos y Día de la Constitución). Además, también habrá la posibilidad de organizar cuatro posibles puentes pidiendo libre solo un día (Carnaval, San Juan, Pilar y Constitución).
Mención aparte merece el típico "macropuente" de la Constitución, que al coincidir el próximo año los festivos en lunes y miércoles, pidiendo solo el martes se puede librar cinco días seguidos. Además, como es habitual, la Semana Santa volverá a tener festivos el jueves y el viernes.
Dos en sábado
Por contra, en 2027 habrá dos festivos que coinciden en sábado (Fiesta del Trabajo y Navidad), lo que hará que solo sea festivo para aquellas personas que tienen jornada laboral en fin de semana.
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