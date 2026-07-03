El actor Tamar Novas recomienda un restaurante cerca de A Coruña perfecto para una escapada gastronómica: pulpo con almejas como especialidad

La gastronomía gallega vuelve a estar en el punto de mira gracias a Tamar Novas. El actor, ganador del Goya a Mejor Actor Revelación por Mar Adentro, ha compartido algunos de sus restaurantes favoritos en la nueva edición de los Soletes de Famosos de la Guía Repsol. Entre ellos figura un establecimiento situado a una hora y media de A Coruña que se ha convertido en una referencia para quienes buscan una escapada gastronómica junto al mar.

No es la única recomendación del intérprete, que también señaló el restaurante asiático Kohlanta, en pleno centro de A Coruña, como uno de sus favoritos. Ahora cambia de registro para apostar por una casa de comidas donde el marisco y el pescado fresco son la basa de una cocina con sello gallego.

Un referente de la Costa da Morte para los amantes del producto local

El restaurante elegido por Tamar Novas es Casa da Crega, situado en Caldebarcos, en el municipio de Carnota. El establecimiento trabaja con pescados y marisco procedentes de las lonjas de Lira, Ribeira, Muros y Fisterra, una apuesta por el producto de proximidad que ha llamado la atención de la prestigiosa guía.

Entre sus platos más conocidos destaca el pulpo con almejas, la especialidad que menciona el propio actor. A ello se suman otras propuestas como el arroz con bogavante, el rodaballo salvaje, las empanadas de maíz rellenas de marisco o una amplia selección de mariscos frescos

Los famosos, críticos gastronómicos

Los Soletes de Famosos reúnen las recomendaciones personales de actores, músicos y otras personalidades sobre esos restaurantes y bares a los que volverían sin dudarlo.

Tamar Novas ha sido uno de los representantes de Galicia junto al actor Javier Gutiérrez, pero por el territorio nacional también hay recomendaciones de personalidades como Antonio Resines o Alaska, entre muchos otros.