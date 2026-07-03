Adif completa la obra del acceso por tren al puerto exterior de punta Langosteira

La obra del acceso por tren al puerto exterior de punta Langosteira, en Arteixo, ha finalizado, según ha informado esta mañana en la red social X el ministro de Transportes, Óscar Puente. Completada la construcción del trazado, las vías y los túneles, queda ahora la instalación de los sistemas de seguridad y operatividad ferroviaria, y la conclusión de la red interior, que ejecuta la Autoridad Portuaria de A Coruña y que prevé concluir este mes de julio.

El Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), dependiente del Ministerio de Transportes, prevé realizar las primeras pruebas de circulación de trenes por estas vías durante este verano, para que la puesta en servicio de la red sea una realidad a principios de 2027.

"El puerto de Coruña no tenía acceso ferroviario, lo que condicionaba su capacidad operativa y su posibilidad de crecimiento. Ese acceso ya está finalizado. Es interminable el listado de cosas que hemos hecho estos 8 años para transformar este país", presume Puente en su mensaje en la red social X.

Las obras del tren al puerto exterior, que lleva catorce años funcionando sin vía férrea, entraron en su recta final en marzo de este año, con la conexión de los nuevos viales con el Eje Atlántico, en las proximidades de los polígonos de Vío y de Pocomaco. Fuentes de Adif, que se encargó de la contratación de la obra, explicaron entonces que "los primeros viajes de prueba se prevén en el periodo estival del presente año". La empresa pública sitúa la finalización del proyecto en el tercer trimestre de este año, si bien todavía habrá que conseguir permiso para realizar viajes comerciales, que se prevén para 2027.

La empresa pública excavó 7,4 kilómetros de túneles y galerías. Esta, de 6,7 kilómetros de largo, transcurre entre el empalme con el Eje Atlántico, a la altura del polígono de Vío, y los muelles exteriores de A Coruña. También se están construyendo edificios técnicos y realizando algunas instalaciones y señales complementarias. Para la puesta en servicio será necesario realizar pruebas y tener la autorización de la Agencia Estatal Ferroviaria.

Acceso ferroviario al Puerto Exterior de A Coruña / LOC

El vial que se ha construido actualmente permite el acceso a la ciudad, y está previsto construir otro, más al sur, que permitiría que los trenes fuesen en dirección a Santiago, Portugal y Madrid directamente desde el puerto exterior, pero todavía no tiene fecha.

Veinte años de trámites y obra

La conexión se planteó desde el nacimiento del proyecto del puerto exterior, a raíz de la catástrofe del petrolero Prestige, en 2002, pero se ejecutó con mucho retraso respecto a los muelles. Las obras de la dársena empezaron en 2005, y en 2008 la Autoridad Portuaria presentó al Estado un estudio preliminar para el tren, proponiendo una salida hasta la estación de Uxes. Dos años más tarde, el Estado licitó la redacción de un estudio informativo, y, en febrero de 2012, se presentó un documento inicial.

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Ese año abrió el puerto exterior, pero el plan para dotarlo de vía férrea perdió varios años más entre trámites que se alargaban y en definir la financiación. En 2014 el Estado presentó un estudio informativo que planteaba pasar por Rañobre para llegar a Langosteira, pero los Ayuntamientos de A Coruña y Arteixo respaldaron un enlace por Vío, el que finalmente se eligió. Y no fue hasta 2022 cuando el Ministerio de Transportes, Adif, Puertos del Estado y la Autoridad Portuaria firmaron un convenio para ejecutar las obras, con fondos europeos Next Generation asignados a la Autoridad Portuaria. El presupuesto sufrió ampliaciones, y Transportes estimó el año pasado que la inversión final rondará los 160 millones de euros.