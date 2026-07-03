Cáritas Diocesana inaugura su nueva tienda solidaria en A Coruña

La calle Barcelona de A Coruña, en el número 17, cuenta desde este viernes con un nuevo establecimiento de moda que, en este caso, cumple una doble función. Además de servir como local donde comprar ropa, servirá también para impulsar la economía social en la ciudad. Esta nueva tienda, que lleva por nombre Arroupa Moda re-, también ampliará la capacidad para generar oportunidades de empleo y facilitar el acceso digno a bienes básicos.

Este nuevo local es más amplio y funcional y, según explica la organización, ha sido diseñado para mejorar la atención a las personas, facilitar la exposición de las prendas y ofrecer una experiencia de compra más cómoda y accesible. La marca también cuenta con tiendas en Santiago, Carballo, Pontevedra y Vilagarcía.

Inauguración de Arroupa Moda Re- en la calle Barcelona / Carlos Pardellas

En este establecimiento convivirá la actividad comercial con la entrega social de ropa en condiciones normalizadas, según cuenta Cáritas Diocesana, de modo que las personas en situación de vulnerabilidad pueden elegir las prendas que necesitan mediante un sistema de vales, en igualdad de condiciones que cualquier cliente.

Destacan que este modelo de tienda permite avanzar hacia una atención más respetuosa y centrada en la persona, superando fórmulas asistenciales tradicionales y reforzando la autonomía y la dignidad.

Procedente de 357 contenedores

Al acto ha acudido la directora diocesana, Pilar Farjas; el delegado episcopal, Santiago Fernández; la directora de Cáritas Interparroquial de A Coruña, Dolores Rivas Lombardero; la gerente de Arroupa Moda Re-, Isabel Fraga; así como la delegada de la Xunta de Galicia en A Coruña, Belén do Campo; el concejal de Educación del Concello de A Coruña, Juan Ignacio Borrego, y representantes del tejido asociativo junto a voluntarios y socios de Cáritas en la ciudad.

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El nuevo local de venta y exposición cuenta con 212 metros cuadrados e incrementa la capacidad de almacenamiento de la marca, favoreciendo una mayor rotación de prendas. También mejora la prestación de productos disponibles para incrementar las ventas de la ropa que llega a través de los 357 contenedores con los que Arroupa cuenta en las provicias de Pontevedra y A Coruña, con las que gestionaron el pasado año 1.972 toneladas de residuo textil.